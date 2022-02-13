День Святого Валентина, який святкують 14 лютого, безсумнівно, романтичне свято. Але хто сказав, що не можна до нього додати еротики та пригод?

Якщо ви з партнером вже дослідили всю квартиру, і у свято хочеться чогось незвичайного, можна спробувати інтим поза домом. Проте День Валентина – у лютому, тож такі варіанти, як пляж, під’їзд, парк, відпадають. Бо на заміну оргазму прийде запалення легень (а може, і не тільки їх).

Тому перебираємось у тепліші місця.

Перший варіант – сауна

Не варто обирати громадські сауни, а то інші відвідувачі здивуються, а в гіршому разі захочуть приєднатися. Можна орендувати сауну на кілька годин особисто для себе.

Однак не забувайте, що там є правила відвідування. У самій парилці можна сидіти певну кількість хвилин. Початківцям рекомендується по 10 хвилин у три-чотири заходи. Також, якщо вже вирішили втішитися, то робіть це тільки на лежаках. Не стоячи, не біля дверей, не поблизу каміна.

Ще один момент, про який не варто забувати – камери. У зоні басейну 99% вони стоять.

Другий варіант – готель

Якщо ви – не любитель екстриму та незручностей під час сексу, але змінити обстановку хочеться, то бронюйте номер у готелі.

До речі, можна вирушити до тематичного готелю. У Києві та Одесі функціонують готелі Cherry Twins. Франшиза позиціонує себе відкрито як готель для рольових ігор. Є номери як для любителів харда, так і футуристичні варіанти.

Третій варіант – поїзд

День Валентина – гарний привід вирушити у поїздку, наприклад, до Львова чи Києва. Однак навіщо витрачати час у поїзді на курку та чищення варених яєць, якщо можна зайнятися чимось приємнішим.

От тільки пара порад. Заздалегідь ознайомтеся з маршрутом та зупинками поїзда, щоб за вашими втіхами не спостерігали люди на пероні.

Думаю, не варто нагадувати, що потрібно взяти квитки в люкс або викупити купе? Адже плацкарт для сексу – не краще місце, та й інші пасажири можуть дивитися на вас зневажливо. Туалет плацкарта – найгірше місце для інтиму.

Загалом сюди можна додати інший стандартний набір із серії кінотеатру, примірювальної в магазині або роботи. Але всі ці локації багатолюдні і перебувають під наглядом камер. Окрім того, що до вас можуть викликати копів, то ще й мимовільними свідками ваших втіх можуть стати діти. Тому, прагнучи екстриму та задоволення, піклуйтеся про комфорт інших людей, і буде вам щастя і мільйон оргазмів.