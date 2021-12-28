Учасник 21 сезону Битви екстрасенсів Віктор Литовський розповів, кому із знаків зодіаку пощастить у 2022 році.

Серед щасливчиків екстрасенс виділяє представників трьох знаків, котрим поталанило понад усіх. У рік Синього Тигра когось із них вдача нагородить великим успіхом у кар’єрі, іншим, у свою чергу, поталанить у фінансовій сфері, а деяким – у любовних справах.

Терези

Для представників знаку зодіаку Терези рік виявиться дуже сприятливим. Нарешті вашу працю і наполегливу роботу не тільки помітять, а навіть належним чином оцінять.

Зміна роботи найбільш перспективний напрямок діяльності. У будь-якому разі цього року ваш фінансовий стан може кардинально змінитися на краще, а статки зростуть.

Велика вірогідність, що в цьому році на вас чекатимуть дорогі та приємні подарунки від коханої людини. Не втрачайте можливості змінити ваше життя на краще, бо саме цей рік принесе вам добрі плоди та фінансове благополуччя на наступні десять років.

Телець

Тельцям у рік Тигра вперш за все слід покластися на свою інтуїцію. Завдяки їй ви зможете з легкістю досягти максимального успіху на роботі та значно покращити фінансовий стан.

Самотнім Тельцям удача посміхнеться і в коханні. Цей рік максимально сприятливий для того, щоб почати щось нове – бізнес, роботу, нову справу чи змінити сферу діяльності. Все, чого б ви не прагнули в рік Тигра, буде дуже вдалим для вас.

Стрілець

Сміливість та прийняття рішучих дій – це девіз Стрільців у рік Тигра. Вам не варто боятися будь-яких змін у своєму житті, адже вони будуть лише на краще.

Цьогоріч ви зловите свою вдачу за хвіст – на вас чекатиме фінансовий успіх та процвітання.

Також у рік Тигра не забувайте про поради близьких людей, прислухайтесь до них. Вони зможуть вам дуже допомогти і направити на потрібний шлях.