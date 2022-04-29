30 квітня буде перше (часткове) сонячне затемнення у 2022 році. В Україні його не буде видно, однак воно може значно вплинути на багато факторів, які нас оточують.

Побоюватися сонячного затемнення 30 квітня не варто, оскільки воно найбільше нестиме прогрес, процвітання і духовний розвиток, що може кардинально змінити життя на краще.

Що очікує представників усіх знаків зодіаку 30 квітня 2022 року – гороскопом на сонячне затемнення поділився екстрасенс і таролог Віктор Литовський.

Овен

Завдяки спокою та гармонії ви зумієте багато чого досягти, навіть не докладаючи великих зусиль. Якщо зможете скористатися цією можливістю, зможете подолати перепони, розібратися з давно невирішеними складними питаннями.

У день сонячного затемнення всі ваші зусилля та старання принесуть вам тільки чудові плоди. Також цей день обіцяє вам сприятливі перспективи у любовних стосунках, скориставшись цим, ви зможете вивести свої стосунки із другою половинкою на новий етап.

Телець

У день сонячного затемнення доля надасть Тельцям можливість розібратися та вирішити складні питання та проблеми, які довгий час вас мучили та турбували. Проблеми залишаться позаду, а ваша ситуація складеться на вашу користь. Ви повинні бути цілком впевнені у своїй перемозі, і тоді успіх не змусить вас довго чекати.

Також вам варто не прогаяти свій шанс у наданні вам допомоги. Цього дня поряд із вами може бути впливовий чоловік (керівник, родич, друг), який запропонує вам руку допомоги. Скориставшись його допомогою, ви зможете досягти успіху та залишити конкурентів далеко позаду.

Близнюки

У день сонячного затемнення у близнюків все починає змінюватися на краще. Причиною минулих невдач, проблем були ваші негативні емоції, агресія, апатія. Вони не давали вам шансу оцінити або навіть змінити ситуацію, щоб вона була сприятливою до вас. Однак можна зітхнути спокійно, адже ви зможете знайти впевненість у собі, душевний спокій, і тоді вам все буде під силу.

Рак

Ракам 30 квітня варто бути напоготові і дуже обережними, тому що є люди, які захочуть скористатися вашим становищем, довірливістю чи неуважністю. Але не варто дуже засмучуватися, адже ви зможете впоратися з такою ситуацією, відстоявши свої інтереси та права.

Якщо нещодавно ви були схильні до будь-кого обману, у вас є всі шанси повернутися на свої позиції, відновити втрачену честь, відстояти свою правоту тощо.

Лев

Леви повинні чудово розуміти, що у світі не лише “краса вимагає жертв”. Щоб відкласти чи накопичити грошей, варто економити, щоб завоювати чиюсь довіру чи серце, не варто диктувати свої правила, треба йти на компроміси.

Можливо, вам доведеться відмовитися від чогось на час або назавжди, але не варто сильно впадати у відчай, поставтеся до цього з філософією і спробуйте плисти за течією, прийняти все, як є, і тоді ви зможете набути душевної рівноваги, спокою, щастя.

Діва

Представників цього знака нічого не зможе вибити з рівноваги в день сонячного затемнення – ви будете спокійні, налаштовані впевнено та рішуче. Люди, які вас оточують, звичайно, спробують вивести вас з із себе, але ви стійко вистоїте всі їхні нападки і зумієте постояти за себе.

Взагалі рішучість, зосередженість, впевненість дозволять завершити цей день спокійно, ви зможете вирішити будь-яке питання, яке у вас навіть могло викликати сумніви.

Терези

У день сонячного затемнення терезам потрібно бути готовими до того, що доведеться боротися, відстоювати свої інтереси. Вас намагатимуться весь час перевіряти на міцність, результатом чого будуть конфлікти, сварки, сутички, і вам захочеться піти убік, відступити, тому що здаватиметься, що сил дуже мало, щоб упоратися з усім цим.

Але ви повинні бути сильними, тому що позиції ваші також сильні. Ви повинні стояти на своєму, не здаватися і поставити своїх опонентів на їхнє місце. І пам’ятайте, що у вас обов’язково все вийде.

Скорпіон

День сонячного затемнення буде непростим для Скорпіонів. Адже ситуація диктуватиме вам свої правила і контролюватиме вас, а не ви її. У деяких справах дії будуть не такими, як ви планували. Ви будете почуватися без сил (як вичавлений лимон). Однак не варто падати духом, адже ситуації, в якій ви можете опинитися, лише тимчасові.

Можливо, вже наступного дня вона зміниться на краще і зможе розв’язати вам руки. Ви повинні бути готові, щоб перехопити ініціативу в свої руки.

Стрілець

Цей день буде вашою зірковою годиною, а також щасливим моментом і чудовим часом для загадування, виконання бажань. Вам варто замислитися над планами на майбутнє, вірити сильніше і підкріплювати віру реальними діями. Ви будете в гармонії із собою.

Також ви можете отримати безліч позитивних емоцій навіть від найпростіших речей. Постарайтеся зберегти в своїй душі це прекрасне світле почуття, і удача завжди супроводжуватиме вас.

Козеріг

Козерогів 30 квітня чекають дуже приємні новини чи події, вони можуть бути пов’язані з близькими людьми, коханою людиною, батьками чи друзями. Ви будете на одній хвилі з цими людьми, і вам буде дуже комфортно і приємно перебувати з ними.

Якщо ви давно хотіли щиро поговорити з близькою людиною або попросити її про щось, зробіть це сьогодні, тому що надалі ви зможете отримати її підтримку або пораду у всіх ваших справах чи починаннях.

Водолій

Представники цього знаку зодіаку в день сонячного затемнення відчують, що всі труднощі позаду або принаймні ось-ось залишаться позаду. Ви усвідомлюєте, що попереду світлий період успіхів та удач. Ваші відчуття будуть такими, начебто ви дуже довго знаходилися в закритому помешканні та нарешті вийшли на свіже повітря.

Якщо вам захочеться стрибати від радості, зробіть це, не соромлячись! Подумайте про те, чого вам хотілося б найбільше на світі, і добудьте це для себе. Якщо вам до вподоби провести час у колі близьких людей, то не відмовляйтеся від цього.

Риби

День сонячного затемнення обіцяє Рибам, на жаль, не сприятливий час у фінансовому плані. На вас можуть чекати невизначені збитки, витрати, а також інші неприємності у справах. За власною недбалістю ви можете втратити якусь суму грошей, це може бути не тільки з вашої вини, а й з вини шахраїв.

Щоб уникнути всього цього, вам не варто покладатися в ділових або фінансових справах тільки на себе, зверніться за допомогою до тих людей, яким довіряєте.