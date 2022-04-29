30 апреля будет первое (частичное) солнечное затмение в 2022 году. В Украине его не будет видно, однако оно может значительно повлиять на многие факторы, которые нас окружают.

Сильно опасаться солнечного затмения 30 апреля не стоит, так как оно больше всего будет нести прогресс, процветание и духовное развитие, что может кардинально изменить жизнь к лучшему.

Что ожидает представителей всех знаков зодиака 30 апреля 2022 года — гороскопом на солнечное затмение поделился экстрасенс и таролог Виктор Литовский.

Овен

Благодаря спокойствию и гармонии вы сумеете многого добиться, даже не прикладывая больших усилий. Если сумеете воспользоваться этой возможностью, вы сможете преодолеть преграды, разобраться с давно нерешенными сложными вопросами.

В день солнечного затмения все ваши усилия и старания принесут вам только прекрасные плоды. Также этот день сулит вам благоприятные перспективы в любовных отношениях, воспользовавшись этим, вы сможете вывести свои отношения со второй половинкой на новый этап.

Телец

В день солнечного затмения судьба предоставит Тельцам возможность разобраться и решить сложные вопросы и проблемы, которые долгое время вас мучали и беспокоили. Трудности останутся позади, а ваша ситуация сложится в вашу пользу. Вы должны быть целиком уверены в своей победе, и тогда успех не заставит вас долго ждать.

Также вам стоит не упустить свой шанс в предоставлении для вас помощи. В этот день рядом с вами может оказаться влиятельный мужчина (руководитель, родственник, друг), который предложит вам руку помощи. Воспользовавшись его помощью, вы сумеете добиться успеха и оставить конкурентов далеко позади.

Близнецы

Для близнецов в день солнечного затмения все начинает меняться к лучшему. Причиной прошлых неудач, проблем были ваши негативные эмоции, агрессия, апатия. Они не давали вам шанс оценить или даже изменить ситуацию, чтобы она была благоприятной для вас. Однако можно наконец-то вздохнуть спокойно, ведь вы сумеете найти уверенность в себе, обрести душевный покой, и тогда вам все будет под силу.

Рак

Ракам 30 апреля стоит быть начеку и очень осторожными, так как есть люди, которые захотят воспользоваться вашим положением, доверчивостью или невнимательностью. Но не стоит сильно огорчаться, ведь вы сможете справиться с такой ситуацией, отстояв свои интересы и права.

Если недавно вы были подвержены какому-либо обману, у вас есть все шансы вернуться на свои позиции, восстановить утраченную честь, отстоять свою правоту и т. д.

Лев

Львы должны прекрасно понимать, что в мире не только “красота требует жертв”. Чтобы отложить или накопить денег, стоит экономить, чтобы завоевать чье-то доверие или сердце, не стоит диктовать свои правила, нужно идти на компромиссы.

Возможно, вам предстоит отказаться от чего-либо на время или навсегда, но не стоит сильно впадать в отчаянье, отнеситесь к этому всему с философией и попробуйте плыть по течению, принять все, как есть, и тогда вы сможете обрести душевное равновесие, покой, счастье.

Дева

Представителей этого знака ничего не сможет выбить из равновесия в день солнечного затмения — вы будете спокойны, настроены уверенно и решительно. Люди, которые вас окружают, конечно, попытаются вывести вас из себя, но вы стойко вынесете все их нападки и сумеете постоять за себя.

Вообще решительность, сосредоточенность, уверенность, позволит завершить этот день спокойно, вы сможете решить любой вопрос, который у вас даже мог вызывать сомнения.

Весы

Весам день солнечного затмения сулит быть готовыми к тому, что придется бороться, отстаивать свои интересы. Вас будут пытаться все время проверять на прочность, результатом чего будут конфликты, ссоры, стычки, и вам захочется уйти в сторону, отступить, так как вам будет казаться, что сил очень мало, чтобы справиться со всем этим.

Но вы должны быть сильными, так как позиции ваши тоже сильны. Вы должны стоять на своем, не сдаваться и поставить своих оппонентов на нужное место. И помните, что у вас обязательно все получится.

Скорпион

День солнечного затмения выдастся не простым для Скорпионов. Ведь ситуация будет диктовать вам свои правила и контролировать вас, а не вы ее. В некоторых делах действия будут не такими, как вы себе планировали. Вы будете чувствовать себя без сил (как выжатый лимон). Однако не стоит падать духом, ведь ситуации, в которой вы можете оказаться, всего лишь временные.

Возможно, уже на следующий день она изменится к лучшему и сможет развязать вам руки. Вы должны быть к этому готовы, чтобы перехватить инициативу в свои руки.

Стрелец

День будет вашим звездным часом, а также счастливым моментом и прекрасным временем для загадывания, исполнения желаний. Вам стоит задуматься о планах на будущее, верить сильнее и подкреплять веру реальными действиями. Вы будете в гармонии с собой.

Также вы можете получить массу положительных эмоций даже от самых простых вещей. Постарайтесь сохранить в своей душе это прекрасное светлое чувство, и удача всегда будет сопутствовать вам.

Козерог

Козерогов 30 апреля ждут очень приятные новости или события, они могут быть связаны с близкими людьми, любимым человеком, родителями или друзьями. Вы будете на одной волне с этими людьми, и вам будет очень комфортно и приятно находится с ними.

Если вы давно хотели поговорить с близким человеком по душам или попросить его о чем-либо, сделайте это сегодня, так как в дальнейшем вы сможете получить его поддержку или совет во всех ваших делах или начинаниях.

Водолей

Представители этого знака зодиака в день солнечного затмения почувствуют, что все трудности позади или, по крайней мере, вот-вот останутся позади. Вы осознаете, что впереди светлый период успехов и удач. Ваши ощущения будут такими, как будто вы очень долго находились в закрытом помещении и наконец-то вышли на свежий воздух.

Если вам захочется прыгать от радости, сделайте это, не стесняясь! Подумайте о том, чего бы вам хотелось больше всего на свете, и добудьте это для себя. Если вам по душе будет провести время в кругу близких людей, то не отказывайтесь от этого.

Рыбы

День солнечного затмения сулит Рыбам, к сожалению, не благоприятное время в финансовом плане. Вас могут ожидать убытки, траты, а также другие неприятности в делах. По собственной небрежности вы можете потерять какую-то сумму денег, это может быть не только по вашей вине, но и по вине мошенников.

Чтобы избежать всего этого, вам не стоит полагаться в деловых или денежных делах только на себя, положитесь на помощь тех людей, которым доверяете.