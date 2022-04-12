Коли помре Путін – астрологиня Марія Онищенко назвали три найбільш небезпечні дати для президента Росії.
Гороскоп Путіна на квітень підтверджує, що президент РФ уникає переговорів щодо війни в України та усіляко їх саботує.
– У нього буде сонячне затемнення у сьомому домі та місяць у першому. Це свідчить про повний крах політичної кар’єри та як людини. Тобто це може бути смерть.
У тому, що Путіна не стане як політика, астрологиня переконана на 100%. Вона також побачила три фатальні дати для президента РФ.
- 16 травня 2022 року – крах політичної кар’єри, Путін може втратити владу та посаду президента РФ;
- 5 жовтня 2023 року – висока ймовірність смерті диктатора;
- 4 січня 2024 року – сильний психічний розлад або втрата життя, “остання дата” Путіна.