Коли помре Путін – астрологиня Марія Онищенко назвали три найбільш небезпечні дати для президента Росії.

Гороскоп Путіна на квітень підтверджує, що президент РФ уникає переговорів щодо війни в України та усіляко їх саботує.

– У нього буде сонячне затемнення у сьомому домі та місяць у першому. Це свідчить про повний крах політичної кар’єри та як людини. Тобто це може бути смерть.

У тому, що Путіна не стане як політика, астрологиня переконана на 100%. Вона також побачила три фатальні дати для президента РФ.