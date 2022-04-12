Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Політичний крах і смерть: астролог назвала три фатальні дати для Путіна

12 Квітня 2022, 14:26
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Політичний крах і смерть: астролог назвала три фатальні дати для Путіна
Джерело: Depositphotos

Коли помре Путін – астрологиня Марія Онищенко назвали три найбільш небезпечні дати для президента Росії.

Гороскоп Путіна на квітень підтверджує, що президент РФ уникає переговорів щодо війни в України та усіляко їх саботує.

– У нього буде сонячне затемнення у сьомому домі та місяць у першому. Це свідчить про повний крах політичної кар’єри та як людини. Тобто це може бути смерть.

У тому, що Путіна не стане як політика, астрологиня переконана на 100%. Вона також побачила три фатальні дати для президента РФ.

  • 16 травня 2022 року – крах політичної кар’єри, Путін може втратити владу та посаду президента РФ;
  • 5 жовтня 2023 року – висока ймовірність смерті диктатора;
  • 4 січня 2024 року – сильний психічний розлад або втрата життя, “остання дата” Путіна.
Читайте також:
Політичний крах і смерть: астролог назвала три фатальні дати для ПутінаЛюди помиратимуть від голоду: відьма побачила розвал РФ і особливе покарання для Путіна

Джерело
Зірковий шлях
Теги
Війна в Україні , Володимир Путін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь