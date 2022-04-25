У суботу, 30 квітня, о 23.27 за Києвом відбудеться сонячне затемнення у Тельці. Астрологи стверджують, що це важлива подія, яка здатна змінити життя багатьох людей.

Зокрема, воно може вплинути на сферу фінансів. Також можуть відбутися такі події як шлюб, розлучення, поповнення в сім’ї, переїзд, еміграція, втрати, зміна бізнесу або кар’єри.

Сонячне затемнення стане початком першого коридору затемнень 2022, яке триватиме два тижні. Воно буде частковим, але на власні очі жителі України його побачити не зможуть.

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 року зможуть спостерігати жителі Південної Америки, південно-східної акваторії Тихого океану.

Що не можна робити 30 квітня 2022

За словами астрологів, день затемнення несприятливий для нових починань, важливих подій і фінансових операцій.

В цей період люди стають особливо чутливими і дратівливими, тому намагайтеся уникати конфліктів, не реагувати на провокації і не здійснювати імпульсивних вчинків. Також у день сонячного затемнення не рекомендується:

починати важливі справи

ухвалювати доленосні рішення

перенавантажуватися фізично чи емоційно

ризикувати

спонтанно купувати нові речі

підписувати документи

Що можна робити 30 квітня 2022

У період сонячного затемнення сприятливо вчитись новому, набувати корисних звичок та навіть планувати переїзди. Будуть корисними усі види ментального очищення, медитації,

В день сонячного затемнення важливо слухати інтуїцію, а також зрозуміти свої істинні бажання. Також 30 квітня можна: