Гороскоп на лютий 2022 року потішить відсутністю ретроградних планет. Лише до 4 лютого протримається ретроградний Меркурій. Однак потім він перейде у директний рух, і життя налагодиться.

Однак у лютому будуть три серединні точки: 8, 16 та 23 числа. На ці дати не плануйте важливих справ, тому що результат передбачити не вдасться. Серединні точки ознаменуються непередбачуваністю.

З одного боку, вони дають максимальну свободу, з іншого – в гру вступає його величність Випадок. А він буває дуже непередбачуваним, – зазначає астролог.

Детальний гороскоп на лютий 2022 року склала астролог Людмила Давиденко.

Сонце у Водолії посилює творчі прояви, приносить цікаві ідеї. Також люди будуть готові трансформувати формат роботи, зробивши його більш креативним.

Сонце посилює інтерес до всього нового, допомагає вирішувати питання нестандартно, оптимізувати усі процеси. Це свобода, вміння відстояти свої межі, нові хобі та захоплення.

Потім Сонце перейде в Риби – акцент на внутрішній роботі, духовності, взаєморозумінні, бажанні допомогти та підтримати. Якщо Сонце у Водолії активно допомагає реалізації в соціумі, то в Рибах це внутрішня робота, спрямована на розуміння себе.

Із 1 до 8 лютого поєднання Сонця та Сатурна у Водолії посилює працелюбність, почуття обов’язку, відповідальності. Ви готові бути наполегливішими у досягненні своїх цілей, з’являється своя чітка позиція. У цей період можуть відбуватися зміни з керівниками, лідерами – вони можуть втрачати своє становище, їхні плани не знаходитимуть відгуку в народу. У цей час можуть відбуватися повені, шторми, аварійні ситуації.

У цей період посилюється професіоналізм, бажання підвищити майстерність, пройти курси зростання кваліфікації. Рутинна робота не дратуватиме, а протікатиме легко.

Із 7 до 15 лютого гармонійний аспект Сонця у Водолії та Чорного Місяця у Близнюках – період неоднозначний, хоч між планетами і гармонійний аспект. У мінусі можуть опинитися амбіції, бажання виділитися, отримати визнання та посаду будь-якою ціною. У цей час легко потрапити під вплив хибних ідей та авторитетів. Тут важливо, щоб влада, гроші, амбіції не запаморочили голову, аналізуйте, чи не завдають ваші дії шкоди іншим. У плюсі ​​період дуже творчий, коли справа, ідея змушують вас палати, ви відчуваєте приплив сил та натхнення.

Із 26 лютого відчуватимемо гармонійний аспект (секстиль) Сонця в Рибах та Урану в Тельці. Точним він буде у березні, але закінчення місяця потішить несподіваними можливостями, подарунками, перспективами. Вдалі зустрічі, які переростають у дружбу чи співпрацю, добре йде колективна робота, посилюється активність та жага до знань.

Меркурій із 4 лютого виходить із ретрофази у Козерогу та починає набирати обертів. Посилюється спілкування, комунікації, це час активної роботи, просування ідей, проектів, запуску реклами, переговорів, угод. Справи рухаються активно, все вирішується набагато швидше.

Із 15 лютого Меркурій знову заходить у Водолій, тим самим посилюючи інтерес до навчання, свободи слова, активного пересування, спілкування, всього нового.

Із 6 до 15 лютого з’єднання Меркурія та Плутона у Козерогу. Цей період може бути пов’язаний із новими законами, силовим напруженням, конфліктами із силовими структурами. Політики можуть потрапити у скандали, Меркурій пов’язаний із інформацією, пресою, де досить голосно можуть обговорюватися ситуації чи особи. У цей час можуть відбуватися стихійні лиха чи аварії. Тому уважність та обережність не завадять. Переговори в цей період відбуваються напружено, складно домовлятися, є тиск та пресинг. У позитивному ключі період посилює проникливість, дослідницька робота має поступ, є енергія розвивати проєкти. Ви можете отримати підтримку керівництва або впливових осіб. Період приносить успіх тим, хто наполегливо йшов до своєї мети.

Із 23 до 27 лютого напружений аспект (квадрат) Меркурія у Водолії та Урана в Тельці. Складний період, бо Уран вже набирає обертів, тому може приносити сварки, конфлікти, протистояння. Аспект може обернутися транспортною катастрофою, у дрібних масштабах можливі збої зв’язку чи поломки техніки. Складно бути уважним у цей період, бажання все вирішити швидко не дасть очікуваного результату. Зростає працездатність, але важливо не ухвалювати поспішних рішень. У цей період можуть виникнути проблеми зі сном. Напруженість посилюватиметься і поєднанням Меркурія та Сатурна, що формується у Водолії. Точним воно буде в березні, але конфліктністю, безкомпромісністю, впертістю може фонити і наприкінці лютого.

Венера у Козерогу, але вже у прямому русі. У Козерогу Венера практична, ділова, не дуже емоційна, тому й почуття будуть більш діловими, а не романтичними. Це не означає, що романтиці немає місця, але більше уваги звертається на вчинки, є велика вимогливість, принциповість.

Із 8 до 28 лютого Венера та Марс будуть у поєднанні в Козерогу. Майже весь цей місяць вони рухатимуться поруч. Марс у Козерогові в екзальтації, тому додаватиме пристрасті, розбурхуватиме почуття. Це з’єднання може давати нестабільність валют або запровадження нововведень у темі фінансування. Марс і Венера даватимуть то взаєморозуміння, то конфліктність. Якщо під час ретроградної Венери ви так і не розібралися у своїх почуттях, то зараз потрапите в зону турбулентності. А наприкінці місяця до цих планет приєднається і Плутон, що дасть можливість розставити крапки – або новий виток у розвитку, або повне завершення стосунків.

Із 20 до 28 лютого гармонійний аспект (секстиль) Венери у Козерогу та Нептуна у Рибах – час романтики, творчості, душевності. Період може принести зустрічі, знайомства, розвиток стосунків. Важливо хоч час від часу дивитися на ситуації без ілюзій.

Марс у Козерогу досить сильний, у цьому знаку він в екзальтації, тому енергії багато. Марс змушує йти до мети, пробивати собі дорогу, він уміє поєднувати стратегію та тактику для реалізації задуманого. Посилює працездатність, витримку, і якщо у нього є план, то збити його зі шляху неможливо.

Із 3 до 13 лютого Марс у Козерогу в гармонійному аспекті (трін) з Ураном у Тельці – період активних дій, нових починань, оригінальних ідей. У цей час посилюється віра в себе, наснага, творчий підхід. Вони дають можливість зробити багато чого. Це чудовий період у професійній сфері, що допомагає зав’язувати корисні зв’язки та контакти, дає несподівані відкриття.

Юпітер у Рибах з 10 до 28 лютого має гармонійний аспект (секстиль) до Урану в Тельці. Це дає нові можливості та перспективи у бізнесі, нові знайомства. Це добрий час для інвестицій. У цей час можуть відбуватися нові тенденції в соціумі, пересування будуть вільнішими. Юпітер пов’язаний з ідеологією, в яку Уран вноситиме нововведення, нові тенденції. Це й можливості для політиків проявити себе, стати популярнішими.

Місяць досить оптимістичний, тому включаємося в роботу, проявляємо активність, рухаємося до своїх цілей, реалізуємо можливості, хай і маленькими кроками.

Місяць:

1 лютого – Молодий місяць у Водолії о 07.47

16 лютого – Повня у Леві 18.58

Критичні місячні дні: