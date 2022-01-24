Гороскоп на февраль 2022 года порадует отсутствием ретроградных планет. Лишь до 4 февраля продержится ретроградный Меркурий. Однако потом он развернется в директное положение, и жизнь наладится.

Впрочем в феврале будут три срединные точки: 8, 16 и 23 числа. На эти даты не планируйте важных дел, так как результат предугадать не получится. Срединные точки ознаменуются непредсказуемостью, обнулением.

С одной стороны, они дают максимальную свободу, с другой — в игру вступает его величество Случай. А он бывает очень непредсказуем, — отмечает астролог.

Подробный гороскоп на февраль 2022 года составила астролог Людмила Давиденко.

Солнце в Водолее усиливает творческие проявления, приносит интересные идеи. Также люди будут готовы трансформировать формат работы, сделав его более креативным.

Солнце усиливает интерес ко всему новому, помогает решать вопросы нестандартно, оптимизировать все процессы. Это свобода, умение отстоять свои границы, новые хобби и увлечения.

Потом Солнце перейдет в Рыбы – акцент на внутренней работе, духовности, взаимопонимании, желании помочь и поддержать. Если Солнце в Водолее активно помогает реализации в социуме, то в Рыбах это работа внутренняя, больше направленная на понимание себя.

С 1 по 8 февраля соединение Солнца и Сатурна в Водолее усиливает трудолюбие, чувство долга, ответственности. Вы готовы быть более настойчивы в достижении своих целей, появляется своя четкая позиция. В этот период могут происходить перемены с руководителями, лидерами – они могут терять свое положение, их планы могут не находить отклик у народа. В это время так же могут происходить наводнения, штормы, аварийные ситуации.

В этот период усиливается профессионализм, желание повысить мастерство, пройти курсы повышения квалификации. Рутинная работа может не раздражать, а как раз протекает легко.

С 7 по 15 февраля гармоничный аспект Солнца в Водолее и Черной Луны в Близнецах — период неоднозначный, хотя между планетами и гармоничный аспект. В минусе могут сильно проявляться амбиции, желание выделиться, получить признание и должность любой ценой. В это время легко попасть под влияние ложных идей и авторитетов. Здесь важно, чтобы власть, деньги, амбиции не вскружили голову. Анализируйте, не причиняют ли ваши действия вреда другим. В плюсе период очень творческий, когда дело, идея заставляют вас гореть, вы чувствуете прилив сил и вдохновение.

С 26 февраля будем чувствовать гармоничный аспект (секстиль) Солнца в Рыбах и Урана в Тельце. Точным он будет в марте, но окончание месяца порадует неожиданными возможностями, подарками, перспективами. Удачные встречи, которые перерастают в дружбу или сотрудничество, хорошо идет коллективная работа, усиливается активность и жажда знаний.

Меркурий с 4 февраля выходит из ретрофазы в Козероге и начинает набирать обороты. Усиливается общение, коммуникации, это время для активной работы, продвижения идей, проектов, запуска рекламы, переговоров, соглашений. Дела движутся активно, все решается намного быстрее.

С 15 февраля Меркурий снова заходит в Водолей, тем самым усиливая интерес к обучению, свободе слова, активным передвижениям, общению, всему новому.

С 6 по 15 февраля соединение Меркурия и Плутона в Козероге. Этот период может быть связан с новыми законами, силовым напряжением, конфликтами с силовыми структурами. Политики могут попасть в скандалы, Меркурий связан с информацией, прессой, где достаточно громко могут обсуждаться ситуации или личности. В это период могут происходить стихийные бедствия или аварии. Поэтому внимательность и осторожность не помешают. Переговоры в этот период проходят напряженно, сложно договариваться, есть давление и прессинг. В положительном ключе период усиливает проницательность, хорошо идет исследовательская работа, есть энергия развивать проекты. Можно получить поддержку от руководства или влиятельных лиц. Период приносит успех тем, кто упорно и настойчиво шел к своей цели.

С 23 по 27 февраля напряженный аспект (квадрат) Меркурия в Водолее и Урана в Тельце. Сложный период, Уран уже набирает обороты, поэтому может давать ссоры, конфликты, противостояния. Аспект может проиграться транспортной катастрофой, в мелких масштабах возможны сбои связи или поломки техники. Сложно быть внимательным в этот период, желание все решить быстро не даст ожидаемого результата. Повышается работоспособность, но важно не принимать скоропалительных решений. В этот период могут быть проблемы со сном. Напряжение будет усиливаться и формирующимся соединением Меркурия и Сатурна в Водолее, точным оно будет в марте, но конфликтностью, бескомпромиссностью, упрямством может фонить и в конце февраля.

Венера в Козероге, но уже в прямом движении. В Козероге Венера практичная, деловая, не сильно эмоциональная, поэтому и чувства будут более деловые, а не романтичные. Это не значит, что романтике нет места, просто больше внимания обращается на поступки, проявляется большая требовательность, принципиальность.

С 8 по 28 февраля Венера и Марс будут в соединении в Козероге. Практически весь этот месяц они будут двигаться рука об руку. Марс в Козероге в экзальтации, поэтому будет добавлять страсти, будоражить чувства. Это соединение может давать нестабильность валют или начало внедрения новшеств в теме финансирования. Марс и Венера будут давать то взаимопонимание, то конфликтность. Если в период ретроградной Венеры вы так и не разобрались в своих чувствах, то сейчас попадете в зону турбулентности. А в конце месяца к этим планетам присоединится и Плутон, что даст возможность расставить точки — или новый виток в развитии, или полное завершение отношений.

С 20 по 28 февраля гармоничный аспект (секстиль) Венеры в Козероге и Нептуна в Рыбах – время романтики, творчества, душевности. Период может принести встречи, знакомства, развитие отношений, важно только хотя бы время от времени смотреть на ситуацию без иллюзий.

Марс в Козероге достаточно сильный, в этом знаке он в экзальтации, поэтому энергии много. Марс заставляет идти к цели, пробивать себе дорогу, он умеет сочетать стратегию и тактику для реализации задуманного. Усиливает работоспособность, выдержку и если у него есть план, сбить его с пути невозможно.

С 3 по 13 февраля Марс в Козероге в гармоничном аспекте (трин) с Ураном в Тельце – период активных действий, новых начинаний, оригинальных идей. В этот период усиливается вера в себя, воодушевление, творческий подход. Они дают возможность сделать много и по максимуму. Хороший период в профессиональной сфере, он помогает завязывать полезные связи и контакты, дает неожиданные открытия.

Юпитер в Рыбах и с 10 по 28 февраля имеет гармоничный аспект (секстиль) к Урану в Тельце. Это дает новые возможности и перспективы в бизнесе, новые знакомства. Это хорошее время для инвестиций. В этот период могут происходить новые тенденции в социуме, передвижения будут более свободными. Юпитер связан с идеологией, в которую Уран будет вносить новшества, новые тенденции. Это и возможности для политиков проявить себя, стать более популярными.

Месяц достаточно оптимистичный, поэтому включаемся в работу, проявляем активность, движемся к своим целям, реализуем возможности, пусть и маленькими шагами.

Луна:

1 февраля – Новолуние в Водолее в 07.47

16 февраля — Полнолуние во Льве 18.58

Критические лунные дни: