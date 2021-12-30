Напередодні Нового року багато людей дуже часто цікавлять питання фінансів, багатства, добробуту. У цей нестабільний час дуже важливо бути впевненим у завтрашньому дні.

Чорний маг, некромант та екстрасенс – Віктор Литовський склав рейтинг найуспішніших знаків зодіаку, яким пощастить у рік Синього водяного Тигра.

5. Леви

– Люди, народжені під цим знаком, дуже сильні духом, настирливі, в деяких випадках вони навіть лідери. На роботі вони викладаються на повну, не бояться починати щось нове. Навіть навпаки, вони це роблять із задоволенням, – запевняє Віктор.

Леви часто хочуть довести всім, що вони впораються з будь-яким завданням. Їхня завзятість принесе фінансовий успіх у 2022 році.

4. Овен

Представникам цього знака варто звернути увагу на підказки та поради оточення, близьких людей, друзів, навіть бізнес-партнерів. Не варто також забувати про подяку.

3. Скорпіон

– Отримати прибуток Скорпіони можуть і за допомогою хобі та корисних навичок. Вам потрібно не бояться пробувати щось нове, відкривати якісь приховані таланти в собі. Більше старанності та фінанси потечуть до вас рікою, — додає Віктор.

2. Риби

Представники цього знаку зодіаку досягнуть надзвичайних висот у кар’єрі. Вони здатні продумати всі свої витрати до дрібниць, що дозволить суттєво збагатитися.

1. Рак

– Для Раків рік буде дуже сприятливим – стабільним та надійним. Гроші самі потраплятимуть до рук, – запевняє Екстрасенс.

2022 рік настане вже зовсім скоро – крім ялинки та святкового столу потрібно подбати і про себе. Учасниця Битви екстрасенсів Патриція Перу розповіла, у якому кольорі зустріти Новий рік 2022 року.