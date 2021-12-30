Східний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2022 рік під управлінням Тигра.

Прогноз склав астролог Ба Цзи Давид Векуа.

Перше, що варто розуміти – Тигр стане повноправним управителем не 1 січня 2022 року, а лише 3 лютого о 22.52 за київським часом.

До речі, саме з Синього, Водяного Тигра починається 12-річний цикл східного гороскопу. Тому він має у своїх лапах владу для того, щоб продиктувати нові правила. Він запускає новаторські та революційні тенденції. Тигр може порушити звичний спосіб життя, зруйнувати традиційні норми та порядки.

Щоб краще зрозуміти, які події на нас чекають у 2022 році, можна озирнутися назад і подивитися, як раніше Тигр творив історію світу.

У 1902 та 1962 роках управителем також був Синій Тигр.

Події 1902 року: заснування ФК Реал Мадрид; проголошення Кубинської республіки; арешт Сталіна; початок антифранцузького повстання у Лаосі; перша політична демонстрація у Баку; закінчення англо-бурської війни, підписання миру.

Події 1962 року: розпал холодної війни між СРСР і США; Карибська криза; США впроваджують ембарго на торгівлю з Кубою; війна в Лаосі (за участю США та СРСР); соціалістичні перевороти у низці африканських країн (Бірма, Руанда, Алжир, Тринідад та Тобаго); революція в Ємені (скинення монархії) переросла у громадянську війну; нові конституції виникли в 11 країн.

Східний гороскоп на 2022 рік

Загалом рік Тигра – це період повалення старої влади, революцій та встановлення нових порядків, які в майбутньому мають стати законами. Варто приготуватися до революції у медицині та у сфері охорони здоров’я у 2022 році. Може виникнути нова система контролю за здоров’ям людей (актуальна річ під час пандемії). Ця тенденція торкнеться всього світу: когось раніше, а когось згодом.

Тигр – тварина сильна і надто самовільна, щоб питати думку кожного, тому обурюватися будуть багато людей у цей період. Проте в результаті кожному доведеться змиритися з обставинами, оскільки старі порядки просто будуть зруйновані.

Крім того, зростає ймовірність революцій та військових переворотів (стосується країн, де нині нестабільна ситуація). Тому час на нас чекає бурхливий, а події розгортатимуться швидко. Вчіться активно підлаштовуватись під нові реалії.