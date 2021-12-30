Новий 2022 рік починається з січня, і ми щоразу віримо, що наступний рік буде набагато кращим за попередній.

Січень відкриває ретроградна Венера, а трохи згодом до неї приєднається Меркурій. Уран порадує нас своїм директним становищем, яке активізує багато суспільних процесів.

Астропрогнозом на січень 2022 року поділилася астролог Людмила Давиденко.

Сонце у Козерогу до 20 січня. На першому місці стоїть стратегічне планування, бажання досягти всіх поставлених цілей, чіткість та впорядкованість. Сонце в Козерогу означає вміння перебувати у системі, працювати відповідально та злагоджено.

З 20 січня Сонце переходить до волелюбного Водолія. У цих числах розвертається Уран, що керує Водолієм. Стає актуальною тема свободи та вільного вибору. Оскільки Водолій не любить, коли його обмежують, ви активніше відстоюватимете свою точку зору.

З 1 до 4 січня гармонійний аспект Сонця та Урану принесе несподівані сюрпризи, зустрічі та гарні новини. Сильний, творчий аспект підкидає безліч нових ідей та думок, з’являється бажання творити. У цей час усі ситуації розглядаються з різних сторін, що сприяє легшому їх вирішенню. Часто саме бажання ризикувати та здійснювати авантюрні вчинки приносить добрі результати.

Ретроградна Венера у поєднанні з Сонцем з 6 до 12 січня збільшує вашу яскравість, креативність та успіх. Період, коли хочеться бути ефектнішим і виділятися з натовпу. Можливо, ви захочете змінити свою зовнішність та стиль, але не забувайте про ретроградну Венеру – вас може не задовольнити результат, і ви пошкодуєте про зроблене.

З’єднання з Сонцем також називають спаленням – будьте обережними і не поспішайте робити великі покупки, тому що речі можуть продаватися за завищеною ціною або бути неякісними. Аспекти романтики та закоханості. Як слід придивіться до вашої другої половинки, у цей період краще не втрачати голову від кохання.

З 7 до 15 січня гармонійний аспект Сонця та Нептуна. Ваша віра в чудеса і людей посилюватиметься. Час ідеалізації. У цей період реальні речі сприймаються більш романтично і піднесено. Ми стаємо чутливішими. Аспект допомагає нам краще зрозуміти наших близьких, їхні почуття. Виникає бажання показати свою турботу, підтримку та допомогу. Прекрасний час для творчості та мистецтва, тому сплануйте похід у кіно чи театр.

Із 13 до 21 січня складний та конфліктний аспект Сонця та Плутона. Сонце посилює Плутон, цей зв’язок може вилитися у конфлікти з силовими структурами, напруження у переговорах та загрозу воєнних дій. У цей період намагайтеся бути якомога акуратнішими. У світі можливі масштабні акції протестів, аварії та катастрофи. При хорошому прояві Плутон зміцнює волю та внутрішні ресурси, роблячи людину більш стійкою, активною та мужньою. Ці хороші якості найкраще застосувати для роботи та реалізації планів.

З’єднання з ретроградним Меркурієм з 21 до 25 січня – час зустрічей з людьми з минулого або отримання новин. У цей період часто відновлюється спілкування зі старими знайомими, можливо ви повернетеся до навчання, яке довго відкладали. Меркурій ретроградний, тому вам потрібно бути обережним з угодами та контрактами. Для розвитку співпраці потрібен час, і результати можуть бути не одразу. Проте повернення до старих домовленостей доречно, перегляньте умови, можливо, переукладіть угоди.

З 27 січня до 20 березня – напружений аспект до Урану може призвести до серйозної аварії, конфлікту чи сварки. Це складний період, що потребує обережності та пильності. Можлива плутанина, непередбачені обставини та розбіжності.

2 січня Меркурій перейде на знак Водолія, що покращить спілкування, зробить його легшим, більш відкритим та дружнім. Очікуються зустрічі з друзями та однодумцями, обмін ідеями та планами. Тема навчання та поінформованості буде важливою. Прокинеться інтерес до всього нового. Проте з 14 січня до 4 лютого Меркурій буде ретроградним. Тож якщо ви задумалися про паперову роботу, укладання угод або рекламу, то краще це зробити до початку ретроруху. Можливий застій, бо період потребуватиме більшої уваги під час роботи з документами, щоб уникнути помилок.

З 7 до 19 січня напружений аспект до Урану може стати перешкодою у спілкуванні. Висока ймовірність сварок, суперечок та непорозуміння. Вас може чекати несподівана інформація, яка довго припадала пилом на полиці. Аварійний аспект може створювати технічні поломки.

З 26 січня Меркурій повертається назад до Козерога, який з’єднується із Плутоном. Під час ретроградної фази, яка є важливою фазою для політиків, є можливість розкриття не дуже приємної інформації. Може статися повернення до законів і правил, від яких відмовилися в минулому, у зв’язку з тим, що влада намагається проштовхнути свої погляди. Конфлікти з владними структурами, надзвичайні ситуації та аспекти травми.

Венера у Козерогу ретроградна майже до кінця січня. Тому є купа часу, щоб проаналізувати свої відносини та фінансове становище. Головне – зрозуміти, чого ви справді хочете, та побудувати правильні стосунки з романтичним партнером. Якщо ви відчуваєте, що розірвання відносин – найкращий вихід, то зробіть це під час ретроградної Венери. Тоді ви не пошкодуєте і приймете справді виважене рішення.

з 9 до 14 січня Венера перебуває в гармонійному аспекті з Нептуном. Найкращий час для знайомств та романтики. Однак не поспішайте із серйозними висновками (адже Венера ретроградна), це також ідеалізація стосунків та партнерів. Головне, щоб принц не зник після того, як планети розвернуться. Якщо у вас є ідея і ви готові втілити її в життя, у вас добре розвинена творча сторона, є можливість заручитися підтримкою близьких людей. Це час, коли надії та прагнення особливо сильні, але щоб уникнути розчарування – тверезо оцінюйте ситуацію.

Венера утворює гармонічний аспект з Ураном з 18 січня до кінця місяця. У вас може прокинутися дух авантюризму, закоханість та творче піднесення. Хоч Венера і ретроградна, але цього місяця вона щедра на романтику та приємні сюрпризи. Можна очікувати спонтанних зустрічей, цікавих пропозицій чи творчого піднесення.

Марс буде у Стрільці до 24 січня. Потім він змінює знак на Козеріг і перебуває у дуже сильному становищі (екзальтація). Енергії дуже багато, і Марс може загострити конфлікти, прагнути будь-що реалізувати свої плани та цілі. Незважаючи на це, він також додасть вам внутрішньої впевненості, наповнить вас енергією. У Стрільці він більш мирний, йому цікаві подорожі, свобода і прагнення нових відкриттів.

З 7 до 15 січня – напружений аспект до Нептуна – час, коли ілюзії та помилки розбиваються на дрібні шматочки, а правда виходить назовні. Це час, коли відкривається несподіване, коли маніпуляції стають зрозумілими, і одразу видно, де брехня. Нептун намагатиметься нав’язати свою ідеологію та діяти підступно, використовуючи обман та інтриги, тому деякі люди можуть відчути відчай та страх. У цей час може статися нав’язування спотворених ідей та принципів, необхідних для маніпулювання.

Слід зазначити, що тлом для цього напруженого аспекту є опозиція між Марсом у Стрільці та Чорним Місяцем у Близнюках. Чорний Місяць – це ваші страхи та спотворення реальних подій, а Близнюки – комунікація. На тлі напруженого аспекту до Нептуна виникають інтриги та брехня. Як боротися з цим не заблукавши в темному вирі обману? Ставте собі питання, прислухайтеся до себе, навчіться знаходити гармонію і розрізняти неправдиву інформацію. Якщо ваш мозок не в режимі сну, ви завжди знайдете відповіді на свої запитання.

Юпітер плавно перейшов у Риби до Нептуна. Це означає, що буде більше інтриг та маніпуляцій. Ми повинні залишатися зосередженими, стежити за новинами та аналізувати їх. Багато угод під прикриттям, підштовхування та відштовхування з боку сильних авторитетів. Найчастіше вони намагаються нав’язати нам певний образ чи спосіб поведінки, виправдовуючи його духовністю та любов’ю.

Юпітер у Рибах – це також можливість переглянути наші моральні цінності, виявити співчуття та згуртуватися.

Сатурн у Водолії половину січня все ще буде тримати напружений аспект до ретроградного Урана в Тельці. Аспект складний та конфліктний. Можуть загострюватись протистояння з боку влади. Нагнітання обстановки, багато плутанини та протиріч. Може скластися сильний тиск системи та ще сильніша опозиція.

Уран із 18 січня завершить свій ретроградний рух. Він, у свою чергу, – це свобода та активність. Під час ретрофази ми спостерігали, що його енергія перебувала в застиглому стані, всі намагалися розібратися у собі та своєму оточенні. Це було схоже на пружину, яка дійшла певної точки. І цей момент настав. Всі процеси, пов’язані зі свободою слова, вибору та пересування, стають дуже активними. На тлі інших напружених ситуацій протистояння посилюватиметься, не виключені протести та мітинги. Те, що раніше було неспішним заняттям, стало активнішим через розворот планет. Тому друга половина місяця може бути дуже напруженою та непередбачуваною. Оберт Урана може бути пов’язаний з аваріями та стихійними лихами.