Французький астролог та алхімік Мішель Нострадамус залишив після себе чимало робіт, в яких можна знайти прознози на 2022 рік.

Попри те, що астролог помер 2 липня 1566 року, його пророцтва продовжують збуватися і досі. Зокрема, він передбачив прихід Гітлера до влади, Французьку революцію і створення атомної бомби. Крім цього, експерти вважають, що у своїх працях Мішель писав навіть про початок пандемії коронавірусу.

Що чекає людство у новому 2022 році згідно пророцтвам Нострадамуса – читайте далі у матеріалі.

Смерть Кім Чен Ина

У 14-му чотиривірші Центурії IV Нострадамус написав: Раптова смерть першого персонажа призведе до змін і може призвести до появи іншого персонажа в королівстві.

З огляду на різку втрату ваги та постійні чутки про проблеми зі здоров’ям, експерти стверджують, що у 2022 році може померти північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Сильний землетрус

У пророцтвах Нострадамуса знайшли чотиривірш про те, що у 2022 році в Японії може статися жахливий землетрус. Астролог писав про “лихо” в глибинах Азії, яке трапиться в середині дня і може завдати жахливої шкоди й привести до загибелі людей.

Війна у Європі

Нострадамус писав, що у наступному році в облозі опиниться столиця Франції. Проте є припущення, що йдеться про безлади та хаос, які вже виникли і продовжуватимуться в Парижі на тлі обмежень через коронавірус.

– По всьому великому місту будуть солдати, розташовані на полях і в містах, — говорить запис провидця.

Міграційна криза

На думку Нострадамуса, збройні конфлікти посилять голод і збільшать міграційні потоки. Люди будуть масово залишати свої будинки в пошуках кращого життя в інших країнах.

Крах Євросоюзу

У 2022 році Нострадамус пророкує розвал Євросоюзу. Астролог нібито передбачив Brexit, який став початком краху.

Вже виникло припущення, що Польща стане першою країною, яка слідом за Великобританією вийде з об’єднання після сварки між Варшавою та Брюсселем.

Падіння астероїда

У 2022 році можливе зіткнення Землі з астероїдом, оскільки Нострадамус писав про вогонь, який впаде з неба.

Повстання роботів

Згідно пророцтвам Нострадамуса, у 2022 році вченим вдасться зробити величезний стрибок в розробках штучного інтелекту. Проте деякі винаходи можуть стати небезпечними для людства.

Всі пророцтва Нострадамуса написані містичною мовою, з безліччю алегорій і натяків. Тому експерти, які намагаються розшифрувати прогнози оракула, часто змушені лише будувати здогади про те, що саме мав на увазі сам провидець.