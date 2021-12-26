Астрологи впевнені, що зодіакальні сузір’я впливають на формування характеру кожної людини. Саме тому представники одних знаків – більш спокійні та розважливі, а інших – запальні та нестримні.

Спеціально для наших читачів спадкова відьма Марія Тиха склала рейтинг найпсихованіших знаків зодіаку.

Перше місце – Овен

Заповзятливим, сміливим і навіть трохи зухвалим Овнам подобається розбиратися з чужими проблемами та пропонувати нестандартні рішення для складних ситуацій. Труднощі їх зовсім не лякають.

Найчастіше ці баранчики беруть на себе занадто багато зобов’язань, що стає причиною неминучого стресу. Так жити не можна! Зменшіть навантаження, якщо не хочете збожеволіти. Головна порада – вчіться говорити “ні”, аналізуйте зобов’язання і робіть трохи менше, ніж зазвичай.

Друге місце – Скорпіон

Це люди, які звикли бути лідерами і в усьому брати гору. Тому їх виводять із себе ті, хто кращий за них. Усі, хто наважився похитнути репутацію Скорпіона будуть у центрі скандалу. Цей знак дуже мстивий, тому їх краще не провокувати і не доводити до сварок.

Третє місце – Телець

Люди, народжені під цим знаком, рідко йдуть на компроміс. Вони готові боротися за свою думку і зі своїми кривдниками. Атаку можуть розпочати несподівано, не давши людині навіть висловитись.

Четверте місце – Козеріг

Козероги можуть ставати стервозними, особливо, якщо мова йде про їхню кар’єру. У боротьбі за першість вони здатні йти по головах. Проте агресію представники цього знака можуть виявляти і просто заради того, щоб потішити своє самолюбство. Дружини-Козероги можуть стати справжніми домашніми тиранами, з якими неможливо домовитися.

П’яте місце – Близнюки

Близнюки можуть здатися абсолютно нешкідливими, але це до пори до часу. Сповнені впевненості у собі, ці люди здатні поводитися несподівано різко і грубо. Такі манери не допомагають заводити друзів і часто створюють Близнюкам репутацію хамів та недружніх буркунів.