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Ретроградний Меркурій 2022: дати та корисні поради

23 Грудня 2021, 09:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Меркурий

Астрологи запевняють, що ретроградний Меркурій у 2022 році буде не менш бурхливим, ніж у 2021 році.

Ретроградність найближчої планети до Сонця — це нелегкий період для всіх людей, коли становище космічного тіла може впливати на те, що відбувається у світі.

Факти ICTV розкажуть, коли чекати ретроградного Меркурія у 2022 році, і як підготуватися заздалегідь.

Так, найгарячіша планета нашої системи буде в ретрограді цілих три рази на рік:

  • з 14 січня до 4 лютого;
  • з 10 травня до 3 червня;
  • з 10 вересня до 2 жовтня.

Оскільки Меркурій відповідає за торгівлю, мислення та спілкування, експертам у сфері маркетингу краще уникати важливих переговорів та угод у ці періоди. Астрологи попереджають – можливе зниження самооцінки, а також відчуття заздрості серед колег, які активно обговорюють ваше особисте життя за спиною.

Доброзичливі стосунки можуть похитнутися — треба уникати конфліктів та грубості. Якщо захочете з’ясувати стосунки з близькими, то краще відкласти розмову на потім. Позитив та повага до інших допоможуть пережити ці складні періоди.

Рекомендується підготуватися до ретроградного Меркурія — залишити вдома “заначку” на випадок, якщо на роботі почнуться проблеми у фінансовому плані. Цей складний період торкнеться не лише вас, а й керівництва.

Зміни в енергетиці відчують Близнюки та Діви, оскільки саме ці знаки зодіаку перебувають під заступництвом Меркурія.

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Що не варто робити під час ретроградного Меркурія:

  • Не варто купувати дорогі нові речі, зокрема нерухомість та автомобілі. Велика ймовірність придбання речі в поганому стані.
  • Краще не міняти роботу в цей час – велика ймовірність скоро залишитися без заробітку.
  • Відмовтеся від реєстрації шлюбу.
  • Краще не розпочинати нові справи чи навчання.

Чим варто займатися під час ретроградного Меркурія:

  • Приділіть час самоаналізу.
  • Можна сміливо завершувати стосунки з людьми – як ділові, так і любовні.
  • У цей час ви можете знайти втрачені речі.
  • Саме час навести лад у документах, фотографіях та інших речах, які ви давно відкладали.
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