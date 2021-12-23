Астрологи запевняють, що ретроградний Меркурій у 2022 році буде не менш бурхливим, ніж у 2021 році.

Ретроградність найближчої планети до Сонця — це нелегкий період для всіх людей, коли становище космічного тіла може впливати на те, що відбувається у світі.

Факти ICTV розкажуть, коли чекати ретроградного Меркурія у 2022 році, і як підготуватися заздалегідь.

Так, найгарячіша планета нашої системи буде в ретрограді цілих три рази на рік:

з 14 січня до 4 лютого;

з 10 травня до 3 червня;

з 10 вересня до 2 жовтня.

Оскільки Меркурій відповідає за торгівлю, мислення та спілкування, експертам у сфері маркетингу краще уникати важливих переговорів та угод у ці періоди. Астрологи попереджають – можливе зниження самооцінки, а також відчуття заздрості серед колег, які активно обговорюють ваше особисте життя за спиною.

Доброзичливі стосунки можуть похитнутися — треба уникати конфліктів та грубості. Якщо захочете з’ясувати стосунки з близькими, то краще відкласти розмову на потім. Позитив та повага до інших допоможуть пережити ці складні періоди.

Рекомендується підготуватися до ретроградного Меркурія — залишити вдома “заначку” на випадок, якщо на роботі почнуться проблеми у фінансовому плані. Цей складний період торкнеться не лише вас, а й керівництва.

Зміни в енергетиці відчують Близнюки та Діви, оскільки саме ці знаки зодіаку перебувають під заступництвом Меркурія.

Що не варто робити під час ретроградного Меркурія:

Не варто купувати дорогі нові речі, зокрема нерухомість та автомобілі. Велика ймовірність придбання речі в поганому стані.

Краще не міняти роботу в цей час – велика ймовірність скоро залишитися без заробітку.

Відмовтеся від реєстрації шлюбу.

Краще не розпочинати нові справи чи навчання.

Чим варто займатися під час ретроградного Меркурія: