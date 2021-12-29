Учасник Битви екстрасенсів Віктор Литовський розповів, яким знакам зодіаку пощастить у коханні у 2022 році.

Наступний рік пройде під захистом синього та водяного тигра, він принесе душевність у стосунки, гармонію в сім’ї та домі. Віктор виділив три знаки зодіаку, які купатимуться в променях кохання та уваги увесь рік.

Водолій

Новий рік синього Тигра обіцяє накрити Водоліїв хвилею нових емоцій у любовній сфері. У цьому їм допоможе їхня завзятість і прагнення досягати бажаного. У 2022 році на вас чекатимуть нові зустрічі, знайомства, до вас потягнуться дуже цікаві люди, котрі з легкістю можуть зробити вас щасливими.

Не упустіть свій шанс на цікаві знайомства, адже серед цих людей на вас чекає ваша друга половинка, якщо у вас її ще немає.

А тим представникам Водоліїв, котрим поталанило знайти другу половинку, слід використати цей рік по максимуму, оскільки рік синього Тигра, це найсприятливіший час для того, щоб зміцнити ваші стосунки, пробачити образи минулого та ретельно продумати плани на майбутнє.

Козеріг

На представників знаку зодіаку Козеріг у рік Тигра чекають великі зміни, які позитивно позначаться на їхньому житті. В особистому житті все складатиметься якнайкраще, хоча ви всю свою енергію віддаєте роботі, це для вас не завада.

Стосунки, які ви будуватимете у 2022 році, будуть дуже довготривалими і, що найголовніше, щирими. А якщо ви вже перебуваєте у стосунках, то вони стануть ще міцнішими та більш пристрасними, ніж були. Ви будете відчувати себе коханими та бажаними.

Скорпіон

У наступному 2022 році на Скорпіонів чекає шквал позитивиних емоцій, життєрадісності, романтики та кохання. Спілкування з коханою людиною наповнюватиме вас, як зсередини всіма емоціями, так і зовні, ви розквітнете, як ніколи.

Скорпіонам, які ще не знайшли свого кохання варто пам’ятати про те, що рік Тигра дуже сприятливий для створення нових стосунків. Не упустіть шанс створити міцний союз, необхідно робити усе можливе для цього, не бійтеся нових знайомств, змін, адже вони принесуть вам море кохання та романтики.