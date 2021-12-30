Новый 2022 год начинается с января, и мы каждый раз верим, что наступающий год будет намного лучше предыдущего.

Январь открывает ретроградная Венера, а несколько позднее к ней присоединится Меркурий. Уран порадует нас своим директным положением, которое активизирует многие общественные процессы.

Астропрогнозом на январь 2022 поделилась астролог Людмила Давиденко.

Солнце в Козероге до 20 января. На первом плане стоит стратегическое планирование, желание достичь всех поставленных целей, четкость и упорядоченность. Солнце в Козероге означает умение находиться в системе, работать ответственно и слаженно.

С 20 января Солнце переходит к свободолюбивому Водолею. В этих числах разворачивается управляющий Водолеем Уран. Становится актуальной тема свободы и свободного выбора. Так как Водолей не любит, когда его ограничивают, вы будете более активно отстаивать свою точку зрения.

С 1 по 4 января гармоничный аспект Солнца и Урана принесет неожиданные сюрпризы, встречи и хорошие новости. Сильный, творческий аспект, подкидывает множество новых идей и мыслей, появляется желание творить. В это время все ситуации рассматриваются с различных сторон, что приводит к более легким путям решения. Часто именно желание рисковать и совершать авантюрные поступки приносит хорошие результаты.

Ретроградная Венера в соединении с Солнцем с 6 по 12 января увеличивает вашу яркость, креативность и успех. Период, когда хочется быть более эффектным и выделяться из толпы. Возможно, вы захотите изменить свою внешность и стиль, но не забывайте о ретроградной Венере — вас может не удовлетворить результат, и вы пожалеете о сделанном.

Соединение с Солнцем также называют сожжением — будьте аккуратны и не спешите делать крупные покупки, так как вещи могут продаваться по завышенной цене или быть некачественными. Аспекты романтики и влюбленности. Как следует присмотритесь к своей второй половинке, в этот период лучше не терять голову от любви.

С 7 по 15 января гармоничный аспект Солнца и Нептуна. Ваша вера в чудеса и людей будет усиливаться. Время идеализации. В этот период реальные вещи воспринимаются более романтично и возвышенно. Мы становимся более чувствительными. Аспект помогает нам лучше понять наших близких, их мысли и чувства. Возникает желание показать свою заботу, поддержку и помощь. Отличное время для творчества и искусства, поэтому спланируйте поход в кино или театр.

С 13 по 21 января сложный и конфликтный аспект Солнца и Плутона. Солнце усиливает Плутон, эта связь может вылиться в конфликты с силовыми структурами, напряжение в переговорах или угрозу военных действий. В этот период постарайтесь быть как можно более аккуратными. В мире возможны масштабные акции протестов, аварии и катастрофы. При хорошем проявлении Плутон укрепляет волю и внутренние ресурсы, делая человека более стойким, активным и мужественным. Эти хорошие качества лучше всего применить для работы и реализации планов.

Соединение с ретроградным Меркурием с 21 по 25 января — время встреч с людьми из прошлого или получения новостей. В этот период часто возобновляется общение со старыми знакомыми, возможно, вы вернетесь к обучению, которое долго откладывали. Меркурий ретроградный, поэтому вам нужно быть осторожными со сделками и контрактами. Для развития сотрудничества потребуется время, и результаты могут быть не сразу. Тем не менее возвращение к старым соглашениям уместно, пересмотрите условия и, возможно, перезаключите сделки.

С 27 января по 20 марта — напряженный аспект к Урану может привести к серьезной аварии, конфликту или ссоре. Это сложный период, требующий осторожности и бдительности. Возможны путаницы, непредвиденные обстоятельства и разногласия.

2 января Меркурий перейдет в знак Водолея, что улучшит общение, сделает его более легким, открытым и дружелюбным. Ожидаются встречи с друзьями и единомышленниками, обмен идеями и планами. Тема обучения и информированности будет важной. Проснется интерес ко всему новому. Однако с 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным. Так что если вы задумались о бумажной работе, заключении сделок или рекламе, то лучше это сделать до начала ретродвижения. Возможен застой, ибо период будет требовать большего внимания при работе с документами для избежания ошибок.

С 7 по 19 января напряженный аспект к Урану может стать препятствием в общении. Высокая вероятность ссор, споров и недопониманий. Вас может ждать неожиданная информация, которая долго пылилась на полке. Аварийный аспект также может создавать технические поломки.

С 26 января Меркурий возвращается назад в Козерога, который соединяется с Плутоном. Во время ретроградной фазы, которая является важной фазой для политиков, есть вероятность вскрытия не очень приятной информации. Может произойти возврат к законам и правилам, от которых отказались в прошлом, в связи с тем, что власти пытаются протолкнуть свои взгляды. Конфликты с властными структурами, чрезвычайные ситуации и аспекты травмы.

Венера в Козероге ретроградная почти до конца января. Поэтому есть куча времени, чтобы проанализировать свои отношения и финансовое положение. Главное — понять, чего вы действительно хотите, и построить правильные отношения с романтическим партнером. Если вы чувствуете, что расторжение отношений — лучший выход, то сделайте это во время ретроградной Венеры. Тогда вы не пожалеете и примете действительно взвешенное решение.

с 9 и по 14 января Венера находится в гармоничном аспекте с Нептуном. Лучшее время для знакомств и романтики. Однако не спешите с серьезными выводами (ведь Венера ретроградна), это также идеализация отношений и партнеров. Главное, чтобы принц не исчез после того, как планеты развернутся. Если у вас есть идея и вы готовы воплотить ее в жизнь, у вас отлично развита творческая сторона, есть возможность заручиться поддержкой близких людей. Это время, когда надежды и стремления особенно сильны, но чтобы избежать разочарования — трезво оценивайте ситуацию.

Венера образует гармоничный аспект с Ураном с 18 января и до конца месяца. В вас может проснуться дух авантюризма, влюбленность и творческий подъем. Хоть Венера и ретроградна, но в этом месяце она щедра на романтику и приятные сюрпризы. Можно ожидать спонтанных встреч, интересных предложений или творческого подъема.

Марс будет в Стрельце до 24 января. Затем он меняет знак на Козерог и находится в очень сильном положении (экзальтация). Энергии очень много, и Марс может обострить конфликты, стремиться во что бы то ни стало реализовать свои планы и цели. Несмотря на это, он также придаст вам внутреннюю уверенность, наполнит вас энергией. В Стрельце он более мирный, ему интересны путешествия, свобода и стремление к новым открытиям.

С 7 по 15 января — напряженный аспект к Нептуну — время, когда иллюзии и заблуждения разбиваются на мелкие кусочки, а правда выходит наружу. Это время, когда открывается неожиданное, когда манипуляции становятся яснее, и сразу будет понятнее, где ложь. Нептун будет пытаться навязать свою идеологию и действовать коварно, используя обман и интриги, поэтому некоторые люди могут почувствовать отчаяние и страх. В это время может произойти навязывание искаженных идей и принципов, необходимых для манипулирования.

Следует отметить, что фоном для этого напряженного аспекта является оппозиция между Марсом в Стрельце и Черной Луной в Близнецах. Черная Луна — это ваши страхи и искажение реальных событий, а Близнецы — коммуникация. На фоне напряженного аспекта к Нептуну возникают интриги и ложь. Как бороться с этим не погрязнув в темном омуте обмана? Задавайте себе вопросы, прислушивайтесь к себе, научитесь находить гармонию и различать ложную информацию. Если ваш мозг не в режиме сна, то вы всегда найдете ответы на свои вопросы.

Юпитер плавно перешел в Рыбы к Нептуну. Это означает, что будет больше интриг и манипуляций. Мы должны оставаться сосредоточенными, следить за новостями и анализировать их. Много сделок под прикрытием, подталкивание и отталкивание со стороны сильных авторитетов. Чаще всего они пытаются навязать нам определенный образ или способ поведения, оправдывая его духовностью и любовью.

Юпитер в Рыбах — это также возможность пересмотреть наши моральные ценности, проявить сочувствие и сплотиться.

Сатурн в Водолее до половины января все еще будет держать напряженный аспект к ретроградному Урану в Тельце. Аспект сложный и конфликтный. Могут обостряться противостояния со стороны властей. Нагнетание обстановки, много всего запутанного и противоречивого. Может сложиться сильное давление системы и еще более сильная оппозиция.

Уран с 18 января завершит свое ретроградное движение. Он, в свою очередь, — это свобода и активность. Во время ретрофазы мы наблюдали, что его энергия находилась в застывшем состоянии, все пытались разобраться в себе и своем окружении. Это было похоже на пружину, которая дошла до определенной точки. И этот момент настал. Все процессы, связанные со свободой слова, выбора и передвижения, становятся очень активными. На фоне других напряженных ситуаций противостояние будет усиливаться, не исключены протесты и митинги. То, что раньше было неспешным занятием, стало более активным из-за разворота планет. Поэтому вторая половина месяца может быть очень напряженной и непредсказуемой. Разворот Урана может быть связан с авариями и стихийными бедствиями.