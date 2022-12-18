Новый год – праздник, которого ежегодно с нетерпением ждут и малыши, и взрослые. Конечно, полномасштабная война внесла значительные коррективы в планы многих украинцев, но даже при таких условиях многие планируют встретить 2023 год по-особому.

Туроператоры говорят: сейчас из-за частых отключений света и отсутствия тепла в домах большинство туристов выбирают для отдыха и встречи Нового года самое жаркое тропическое лето, хотя вариантов для новогодних путешествий, несмотря на войну, множество. Вместе с туристическим агентом Юлией Король мы попытаемся рассказать о главных и самых популярных из них.

Новый год в Египте

Для любителей тепла эта страна подойдет лучше всего. Кроме привычных новогодних атрибутов, в Египте можно спланировать путешествие к пирамидам в пустыню, заняться дайвингом или просто купаться в море посреди зимы. Погода в начале января держится в пределах 23-28°С, а море прогревается до 19-22°С.

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Отдых в Египте – один из самых бюджетных. В среднем семь дней обойдется от $1700 на двух человек. Дополнительно придется оплатить новогодний ужин.

– У каждого отеля есть специальное праздничное меню и какая-нибудь анимационная праздничная программа. Стоить это может от $50 до $250 дополнительно. В целом в стоимость практически все включено. Туда входит авиаперелет вместе с багажом, трансфер из аэропорта в отель и обратно, проживание в отеле, медицинское страхование, а также питание ол-инклюзив. Из дополнительных расходов туристов на этом направлении – дорога в аэропорт из Украины. Под некоторые рейсы есть трансферы, можно достаточно легко добраться. Также из Украины сейчас курсируют поезда в Польшу, Вену, Будапешт. Но все это оплачивается дополнительно. Цена прямым автобусом стартует от €30 за человека, – рассказывает туристический агент Юлия Король.

Вылеты в Египет из польских городов Жешув, Краков или Варшава. Также есть рейсы из Будапешта, Вены и Кишенева.

Новый год в ОАЭ

Только в этой стране можно встретить шеф-поваров лучших ресторанов, крутейшие вечеринки и модные елки. Новый год можно встретить даже в пустыне, в песках Руб-эль-Хали в компании бедуинов и верблюдов. Погода в ОАЭ — от 24 до 27°С, а температура воды прогревается до +24°C.

– В каждой гостинице на Новый год в ОАЭ проводятся праздничные ужины, шоу-программы и вечеринки, однако за такие впечатления нужно будет немало заплатить. Стартует цена такого отдыха от €3 тыс., и в Эмиратах нет ценового потолка. Здесь можно очень много денег потратить. Все зависит от уровня гостиницы и ваших прихотей, – предупреждает эксперт.

Новый год на Мальдивах

В тропическую страну в Индийском океане едут ради пляжного отдыха, дайвинга, невероятных процедур в SPA. Зимой на Мальдивах отличная погода с теплым солнцем и морем. Проживание на острове обойдется не менее $2 тыс.

– Самые высокие цены, конечно, на новогоднюю ночь, а также период католического Рождества. Это самый высокий сезон зимой. Очень часто туристы, когда слышат цены именно на новогодний период, решают лететь после 7 января, потому что потом путевки дешевеют. Можно будет сэкономить 20-30% за счет того, что не в самую новогоднюю ночь летите отдыхать, – советует Юлия Король.

Популярны зимой также курорты Доминиканской Республики, Танзании, Таиланда, Мексики и Бали. Из-за сложной энергетической ситуации в Украине некоторые туристы планируют даже там зимовать.

– Там не слишком дорогое проживание. Жить довольно дешево, нужно только долететь. Поэтому сейчас существует очень много туров на 30-45 дней. Вместе с авиаперелетом, трансфером и проживанием в отеле можно уложиться в €3,5 тыс. на двух человек. Единственное – это будет не ол-инклюзив, а только завтраки, в Тайланде, например, – рассказывает эксперт.

А еще в этом году снова популярны морские круизы. Большинство иностранных компаний после пандемии Covid-19 стали открытыми для украинцев. Турагенты говорят, что за небольшой бюджет можно получить хороший сервис. Сам круиз обойдется в $500-1000 с человека.

Новый год в Европе

Любителям рождественских ярмарок, горячего глинтвейна, вкусной выпечки и хорошей архитектуры можно выбирать Новый год в Европе. Многие европейские города готовятся к праздникам уже в ноябре и начале декабря, а в январе в магазинах начинаются грандиозные распродажи. Но туристам следует учитывать, что в Европе главный праздник зимы – Рождество, а Новый год там хоть и отмечается, но с меньшим размахом.

– Если мы говорим о Новом Годе в Европе, то следует учитывать, что вы едете за хорошей рождественской атмосферой, но в Европе очень строго соблюдают именно выходные дни. Поэтому ярмарки, магазины и супермаркеты не будут работать в выходные даты, то есть на Новый год и Рождество. Поэтому туда я бы рекомендовала ехать либо между Рождеством и Новым годом, либо после, – советует Юлия Король.

Саму Европу турагенты разделяют на два вида отдыха. Городской – с красивыми ярмарками и новогодней атмосферой и горнолыжный. Среди самых популярных стран называют Чехию, Польшу, Италию, Австрию и Германию. Любителям прокатиться на лыжах советуют ехать во Францию, Австрию и Италию.

– Конечно, все эти курорты не дешевы. Это будет чек от €5 тыс., если мы говорим о горнолыжных курортах. А если мы говорим о Европе, то здесь зависит от того, как вы собираетесь путешествовать. Если самостоятельно, это обойдется в €1-2 тыс. А если ехать автобусным групповым туром, то будет дешевле. Можно планировать от €150 до €500 на человека, – рассказывает эксперт.

А вот рассчитывать на так называемые горящие путевки турагенты не советуют. Из-за безумного спроса в последние четыре года на Новый год их почти нет. Сэкономить же все равно можно, однако только при раннем бронировании тура.