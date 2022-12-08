Несмотря на войну, многие украинцы все же планируют отдых на новогодние праздники. И среди наиболее распространенных вариантов – украинские Карпаты. Там вполне можно обогатиться новыми впечатлениями, эмоциями, увидеть живописные уголки, а также попробовать блюда местной кухни. А еще – услышать громкие колядки и щедривки.

Самыми популярными направлениями среди туристов, которые стремятся провести новогодние праздники в горах, являются Буковель, Яремче, Ворохта, Яблуница, Паляница, Микуличин. Выбрать отдых в Карпатах можно на любой вкус и бюджет.

Известный во всем мире горнолыжный курорт Буковель имеет хорошо развитую инфраструктуру. Как правило, у каждого местного отеля на новогодние праздники своя развлекательная программа и кухня.

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Днем там есть чем заняться: можно прокатиться на лыжах, сноубордах, попробовать канатную дорогу для велосипедистов, прокатиться на подъемнике и насладиться невероятными заснеженными видами. Именно оттуда открывается великолепная панорама Горган и Черногорского хребта.

Впрочем, стоит учитывать, что проживание в новогодний период обойдется втрое, а где-то и в пять раз дороже. Турагенты советуют обращать внимание на более бюджетный отдых возле Буковеля – в Палянице, что в 10 километрах от известного горнолыжного курорта.

– Если мы говорим о Палянице – Буковеле, там тоже есть свои расценки. Есть первая, вторая и третья линии. Соответственно, чем ближе к Буковелю – тем стоимость дороже. Если, например, в начале Паляницы на новогодний период можно арендовать номер за 3 тыс. грн, то ориентировочно в самом Буковеле такой же номер обойдется в 4-5 тыс. грн, – рассказывает владелец туристической компании Виталий Базан.

Следует рассчитывать, что стоимость четырехдневного проживания в Буковеле на новогодние праздники может обойтись минимум в 14 тыс. грн за самый дешевый двухместный номер.

Менее чем в 20 километрах от Буковеля, на территории Карпатского национального заповедника, есть еще один рай для лыжников — поселок Ворохта. Это идеальное место для пассивного отдыха и встречи Нового года в настоящем гуцульском поселке. Опытным лыжникам там не интересно, потому что трассы больше всего подходят для новичков – без крутых спусков.

В 30 километрах от Буковеля – курортный город Яремче. Одно из самых живописных мест Карпат. Там нет горнолыжных трасс, однако есть немало других зимних развлечений. Частные отели и дома отдыха в Карпатах предлагают гостям уникальную процедуру – купание в чанах с минеральной водой и целебными травами.

– Достаточно интересно получается – залезть в горячую воду, когда, например, снежок падает, а ты сидишь в +45°. Подобная процедура хорошо влияет на здоровье и настроение. Потому что в воду часто добавляют разнообразные лечебные травы, – добавляет Виталий Базан.

Среди бюджетных вариантов новогоднего отдыха – Микуличин – самое длинное село в Украине, протяженностью в 44 километра.

– В Микуличине больше коттеджей на 6-8 человек. Там ориентировочно, в расчете на человека, 700–800 грн за ночь будет стоить. То есть само здание может выйти в 4-6 тыс. грн за ночь, – говорит эксперт.

Еще один из вариантов новогоднего отдыха – Славское. Это курортный поселок на Львовщине для любителей активного отдыха. Отдыхающие могут насладиться водопадом Каменка, пещерой Писаный колодец и побывать в историко-культурном заповеднике Тустань.

Также многие туристы на новогодние праздники едут на Закарпатье. Этот край известен на весь мир уникальными термальными водами, залегающими на глубине более 1 500 м и обладающими лечебными свойствами.

– Закарпатье гораздо бюджетнее в плане проживания, чем курортный Буковель. Например, если окрестность Буковеля в новогодний период стоит 3 тыс. грн, то на Закарпатье — 1,5 тыс. грн. В зависимости от класса гостиницы, от количества звезд, входящего в стоимость проживания, – рассказывает Виталий Базан.

Самые популярные курорты – Берегово, Косино, Велятино. Туристические агенты свой новогодний отдых советуют планировать ответственно, потому что сейчас значительно увеличилось количество случаев с мошенничеством по проживанию.

– Если вы планируете отдых самостоятельно, лучше бронируйте жилье через проверенный сервис, например Booking. Там также можно найти разную ценовую категорию. И в случае чего есть к кому обратиться, чтобы помогли решить возможную проблему, – советует эксперт.

Что касается заведений питания, следует ориентироваться по Google maps или отзывам в интернете. Кроме того, обращайте внимание даже на такие якобы мелочи – есть ли в заведении клиенты и сколько автомобилей стоит возле него. И учтите – самые высокие цены на новогодний отдых в Карпатах — с 28 декабря по 8 января. Потом ценник значительно снизится.