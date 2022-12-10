Чем ближе к Новому году – тем больше раздумий, где его встретить? Несмотря на полномасштабную войну, украинцы бронируют новогодние туры по стране. Едут преимущественно на запад государства. Факты собрали самые популярные направления на Новый Год 2023, а также цены и развлечения, которые вас там ждут.

Новогодний Буковель

Вас ожидает – катание на лыжах, тропа Довбуша, Коломыя, Яремче, экскурсия и фотографирование в гуцульской одежде в музее Тени забытых предков, гуцульская забава и интересная новогодняя программа с традиционными гуцульскими блюдами. Проживание – в местных колоритных усадьбах.

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Четырехдневный тур вам обойдется почти в 4 тысячи гривен с человека. В эту стоимость входит проезд, проживание, завтраки и ужины, а также экскурсовод в музеях. А вот за билеты в туристические заведения и гуляния в новогоднюю ночь придется платить дополнительно. Гуцульская новогодняя забава может обойтись вам в 1300 гривен. При этом громких празднований организаторы в этом году не обещают.

– Как таковых новогодних гуляний не будет в этом году из-за полномасштабной войны. Накроем гостеприимный стол, немного попоем патриотические украинские песни с людьми, ибо не правильно делать какие-то танцы и праздники. Планируем пригласить музыкантов, чтобы была живая музыка. Все равно будет интересно, – рассказывает директор туристического агентства, Игорь Губилит.

Новогоднее Мукачево

Закарпатье – тоже популярный регион для встречи Нового года. Край славится смесью народов, языков, традиций и разнообразных изюминок. Там можно насладиться отдыхом в термальных бассейнах Косино и Золотая гора, посетить Мукачевский замок, Ужгород, водопад Шипот, канатку на Гимбе и зимние Карпаты. А еще побывать на дегустации вин, потому что именно в это время в Мукачево проходит фестиваль Червене вино.

– Если говорим о Закарпатье, то в первую очередь — о канатных дорогах. Можно подняться на гору, замки – Мукачевский, Ужгородский, санаторий Карпаты. Термальные воды в Косино, Велятино. Это дегустация вин. Традиционная вкусная кухня, – говорит эксперт.

Трехдневный тур обойдется почти в 3000 гривен. В стоимость входит проезд, проживание (2 ночи), экскурсовод и страхование. Дополнительно придется оплатить питание, входные билеты и новогодний пир.

Новогодние Черновцы

Город, где всегда уютно и спокойно. Один из самых красивых городов Украины, в истории которого переплелись разные народы и культуры.

– Жемчужина Черновцов – Национальный университет, когда-то являвшийся резиденцией буковинских митрополитов. Его обязательно нужно посетить. А еще можно прогуляться по местным улочкам и увидеть ратушу. Это очень красивый маленький городок. Можно оттуда поехать и в Каменец-Подольский, Хотин. Такие популярные направления интересны и летом, и зимой, – отмечает Игорь Губилит.

Трехдневный тур Каменец-Подольский – Хотин – Черновцы – Оришковцы – Тернополь – Львов обойдется почти в 3000 гривен с человека. В стоимость входит: проезд, проживание (2 ночи), 2 завтрака в отеле, услуги экскурсовода. За новогодние забавы, билеты на туристические объекты и питание придется оплатить дополнительно.

Новый Год на колесах

А это хит сезона – встреча Нового года в ресторане без ночлега. Новогоднее празднование состоится в одном из заведений города Мукачево. Ориентировочное начало новогодней программы в 22:00.

Вас будут ждать зажигательные танцы под музыку закарпатского диджея. Все желающие примут участие в забавах, конкурсах на смекалку и изобретательность, споют, попытают счастья в розыгрыше лотереи.

– У нас в этом году 14 туров и экскурсий. Есть даже однодневные – просто поехать на один день, например в Закарпатье или Львовской области есть что посмотреть, встретить Новый год и рано поехать домой, то есть — без ночлега. Даже такое мы придумали, – рассказывает эксперт.

Снежный Драгобрат

Можно также поехать на самый высокий горнолыжный курорт в Украине. Там есть где остановиться – более 20 самых разных отелей. Для лыжников – лучшие условия. Снег может лежать с ноября до самого мая. К тому же курорт расположен недалеко от Ивано-Франковска, Ужгорода, Рахова и Яремче.

Туристические агенты говорят – в этом году цены на новогодний отдых выросли максимум на 30%. Причина – подорожание горючего и транспортных услуг. А еще – чтобы туристы смогли встретить Новый год вопреки отключениям электроэнергии пришлось закупать генераторы. А это тоже дополнительные расходы.

Что касается наполненности, то уже 40% мест занято. Большинство украинцев, особенно жители больших городов, сейчас предпочитают отдых в горах. Все ради того, чтобы хоть на миг отвлечься от проблем, перезарядиться и набраться сил на новый 2023 год.