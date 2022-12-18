Новий рік – свято, на яке щороку з нетерпінням чекає і малеча, і дорослі. Звісно, повномасштабна війна внесла значні корективи у плани багатьох українців, але навіть за таких умов чимало людей планують зустріти 2023 рік якось особливо.

Туроператори кажуть – нині, через часті відключення світла та відсутність тепла в оселях, більшість туристів обирають для відпочинку та зустрічі Нового року саме спекотне тропічне літо, хоча варіантів для новорічних подорожей попри війну безліч. Разом із туристичним агентом Юлією Король ми спробуємо розповісти про головні та найпопулярніші з них.

Новий рік у Єгипті

Для поціновувачів тепла ця країна підійде якнайкраще. Окрім звичних новорічних атрибутів, у Єгипті можна спланувати подорож до пірамід у пустелю, зайнятися дайвінгом чи просто купатися досхочу в морі посеред зими. Погода на початку січня тримається у межах 23-28°С, а море прогрівається до 19-22°С.

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Відпочинок у Єгипті – один із найбюджетніших. У середньому відпочинок на 7 днів обійдеться від $1700 на двох осіб. Додатково доведеться сплатити за новорічну вечерю.

– У кожного готелю є спеціальне святкове меню і якась анімаційна святкова програма. Коштувати це може від $50 до $250 додатково. Загалом у вартість входить практично все – авіапереліт, разом із багажем, трансфер з аеропорту в готель і назад, проживання в готелі, медичне страхування, а також харчування. Із додаткових витрат туристів на цьому напрямку – дорога до аеропорту з України. Під деякі рейси є трансфери, можна доволі легко дістатися. Так само з України нині курсують потяги до Польщі, Відня, Будапешту. Але це все оплачується додатково. Ціна прямим автобусом стартує від €30 за людину, – розповідає туристична агентка Юлія Король.

Вильоти до Єгипту із польських міст Жешув, Краків чи Варшава. Також є рейси з Будапешту, Відня і Кишенева.

Новий рік в ОАЕ

Лише в цій країні можна зустріти шеф-кухарів найкращих ресторанів, найкрутіші вечірки та модні ялинки. Новий рік можна зустріти навіть у пустелі, у пісках Руб-ель-Халі в компанії бедуїнів і верблюдів. Погода в ОАЕ – від 24 до 27°С, а температура води прогрівається до +24°C.

– У кожному готелі на Новий рік в ОАЕ проводяться святкові вечері, шоу-програми та вечірки, проте за такі враження потрібно буде немало заплатити. Стартує ціна такого відпочинку від €3 тис., і в Еміратах немає цінової стелі. Тут можна дуже багато грошей витратити. Все залежить від рівня готелю і ваших забаганок, – попереджає експерт.

Новий рік на Мальдівах

У тропічну країну, що в Індійському океані, їдуть заради пляжного відпочинку, дайвінгу, неймовірних процедур у SPA. Взимку на Мальдівах чудова погода з теплим сонцем і морем. Проживання на острові обійдеться у щонайменше $2 тис.

– Найвищі ціни, звісно, на новорічну ніч, а також – на період католицького Різдва. Це найвищий сезон взимку. Дуже часто туристи, коли чують ціни саме на новорічний період, вирішують летіти після 7 січня, бо вже потім путівки дешевшають. Можна буде зекономити 20-30% за рахунок того, що не в саму новорічну ніч летите відпочивати, – радить Юлія Король.

Популярні взимку також курорти Домініканської Республіки, Танзанії, Таїланду, Мексики та Балі. Через складну енергетичну ситуацію в Україні дехто з туристів планує там навіть зимувати.

– Там не надто дороге проживання. Жити доволі дешево, потрібно лише долетіти. Тому зараз є дуже багато турів на 30-45 днів. Разом з авіаперельотом, трансфером і проживанням в готелі можна вкластися в €3,5 тис. на двох осіб. Єдине що – це не олінклюзів, а лише сніданки, в Таїланді, наприклад, – розповідає експерт.

А ще цього року знову популярні морські круїзи. Більшість іноземних компаній після пандемії Covid-19 стали відкритими для українців. Турагенти кажуть, за невеликий бюджет можна отримати хороший сервіс. Сам круїз обійдеться у $500-1000 з особи.

Новий рік у Європі

Любителям різдвяних ярмарків, гарячого глінтвейну, смачної випічки та гарної архітектури можна обирати Новий рік у Європі. Чимало європейських міст готуються до свят уже в листопаді та на початку грудня, а в січні в магазинах розпочинаються грандіозні розпродажі. Але туристам варто враховувати, що в Європі головне свято зими – Різдво, а Новий рік там хоч і відзначається, але з меншим розмахом.

– Якщо ми говоримо про Новий рік у Європі, то варто враховувати, що ви їдете за гарною різдвяною атмосферою, але в Європі дуже суворо дотримуються саме вихідних днів. Тому ярмарки, магазини та супермаркети не працюватимуть у вихідні дати, тобто на Новий рік і Різдво. Тому туди я рекомендувала б їхати або між Різдвом і Новим роком або після, – радить Юлія Король.

Саму Європу турагенти розділяють на два види відпочинку. Міський – із найкрасивішими ярмарками та новорічною атмосферою та гірськолижний. Серед найпопулярніших країн називають Чехію, Польщу, Італію, Австрію та Німеччину. Любителям покататися на лижах радять їхати до Франції, Австрії та Італії.

– Звісно, всі ці курорти не дешеві. Це буде чек від €5 тис., якщо ми говоримо про гірськолижні курорти. А якщо ми говоримо про Європу, то тут все залежить від того, як ви збираєтеся подорожувати. Якщо самостійно, це вартуватиме €1-2 тис. А якщо їхати автобусним груповим туром, то буде дешевше. Можна планувати від €150 до €500 на особу, – розповідає експерт.

А ось розраховувати на так звані гарячі путівки турагенти не радять. Через шалений попит останні чотири роки на Новий рік їх майже немає. Зекономити все ж можна, але лише за умови раннього бронювання туру.