В Украине выпал первый снег, а это значит, что совсем скоро мы начнем готовиться к Новому году. Что делать, если нет идей для подарка?

Специально для Фактов ICTV астропсихолог Алена Лесная составила подборку лучших подарков на Новый год 2023 по гороскопу, чтобы вы могли найти презент для представителя каждого знака зодиака.

Овны оценят подарки, которыми сразу начнут пользоваться. Они ведут активный образ жизни и любят спорт. Их порадуют абонемент в спортзал, новые гантели или коврик для йоги, индивидуальные тренировки либо смарт-часы.

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Выбирая подарок Тельцу, обращайте внимание, несет ли он пользу. Для мужчин присмотритесь к инструментам для дома или авто, которые пригодятся в хозяйстве. Тельцы-девушки любят украшать свой дом. Ищите предметы декора, элегантные вазы, комнатные растения.

Любознательные Близнецы в качестве подарка оценят короткую поездку, курс по личностному росту или хорошую книгу.

Выбирая подарок Раку, обратите внимание на уютные вещи. Это могут быть свечи, пледы, ароматы для дома, термокружки и травяные чаи. Главное правило подарков для Рака — от них должны исходить тепло и забота.

Львы любят яркость и сюрпризы. Украшения, помпезные подсвечники, дорогие аксессуары. Мужчины оценят запонки с гравировкой, ручку с инициалами. Женщины обрадуются элегантным платкам, сумкам, украшениям.

Представители знака Девы практичны и не любят транжирства. Девы ценят качественные вещи, которые прослужат долго. Кожаный ежедневник, куда Девы будут записывать затраты и планы. Актуальны портативные зарядки, флеш-память. Девы-женщины оценят то, что облегчит им быт.

Весы — эстеты, они любят, чтобы все было красиво! Не экономьте на упаковке. Весы любят красивую посуду, утонченные аксессуары и вещи, которые способны подчеркнуть их индивидуальность и ваше особое отношение к ним.

Думаете, что подарить Скорпионам? Обратите внимание на экстремальные подарки: поездка на квадроциклах, сертификат в тир. Скорпионы-девушки оценят бьюти-процедуры: сертификаты в массажные кабинеты, иглоукалывание, косметологические инъекции.

Стрельцы любят статусность и эксклюзив. Они питают интерес к иностранным культурам. Представители этого знака обрадуются экзотическим подаркам – сигары из Кубы для мужчин, лимитированные издания книг, курсы иностранных языков. Консультация или обучение у лучшего специалиста либо тренера.

Подарки Козерогам должны быть консервативными. Никаких ярких и кричащих красок, все строго и со вкусом. Козероги питают слабость к антиквариату. Также представители этого знака зодиака любят коллекционировать. Винтажные украшения, картины, качественные бизнес-аксессуары, книги или другие вещи с историей.

Водолеи – новаторы и обожают быть в курсе последних гаджетов. Выбирая подарки Водолеям, обратите внимание на технику или курсы, связанные с перспективой ближайшего будущего. Роботы-пылесосы, новые модели телефонов или часов, ІТ-курсы, курсы по крипте.

Что подарить Рыбам? Дамы-Рыбы обрадуются поездке на ретрит, коврику для йоги, сертификату на творческие курсы. Мужчины-Рыбы получат удовольствие от подарков, связанных с их хобби.