Блэкаут и электричество по графику: как встретить Новый Год 2023 без света

Новый год 2023 — время волшебства, которое многие из нас проведут в кругу близких. Праздничный стол в компании друзей или семьи — все это у нас ассоциируется с праздником, который всего раз в году.

Правда, в условиях войны ситуация может измениться — РФ активно бьет по энергетической инфраструктуре нашей страны, и это может испортить планы о радостном вечере. Впрочем, ничего не мешает подготовиться к различным сценариям, чтобы Новый год 2023 запомнился как светлый праздник.

Как встретить Новый год 2023 в условиях войны — далее в материале.

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Если будет стабильный свет — можно не предпринимать никаких манипуляций. Холодильник сможет держать еду охлажденной, а плита и духовка смогут нагреть мясо или любой другой гарнир. Если есть генератор — лучше запастись горючим для него, зарядить пауэрбанки и иметь в запасе питьевую и техническую воду. Никогда не знаешь, что может произойти в ближайшее время, тем более в условиях войны.

Может быть и такая ситуация, что свет будет подаваться с перебоями по графику. В таком случае нужно заранее зарядить все гаджеты — телефоны, пауэрбанки, ноутбуки и фонарики. Если есть генератор — купить горючее для него, и с его помощью можно будет питать холодильник, чтобы продукты не испортились. Если встречаете Новый год 2023 в компании друзей — поставьте техническую воду в ванную, чтобы гость смог комфортно помыть руки или же воспользоваться уборной. Главное, следить за графиком и быть готовым к отключениям света — иметь доступ к сети, заряженным гаджетам, доступ к воде, минимальному освещению и теплу.

Не исключено, что украинцев может ждать полный блэкаут на Новый год 2023. В таком случае есть только два варианта — использовать альтернативные источники питания или идти в Пункт незламності либо любое другое место, где есть генератор или аккумулятор.

С аккумулятором дома все просто — его нужно зарядить заранее дома, или найти место, где это можно сделать. Для генератора — запастись горючим, и включить тогда, когда гости уже пришли и готовы садиться на стол. Учитывая стоимость бензина и дизеля, включать генератор нужно продуманно — чтобы нарезать салаты и зарядить гаджеты, а также уже перед самым наступлением Нового года 2023. Главное, чтобы работал холодильник для охлаждения еды, был доступ к воде, в том числе питьевой, а также заряд во всех необходимых гаджетах.

В любом из вариантов лучше иметь альтернативный источник тепла. Если такой возможности нет — нужен запас пледов для каждого гостя.

Не забывайте, что даже зима может играть на руку украинцам — у многих в квартире есть балкон, на котором намного холоднее, чем внутри дома. Его можно использовать как холодильник, если техника не подпитана электроэнергией. К примеру, можно временно вынести салаты, алкоголь или любые другие напитки.

В любом случае, холода и отключения электроэнергии не смогут испортить праздник, который только сплотит всех нас в эти трудные времена.

Если с проведением праздника все понятно, самое время выяснить, что можно готовить к столу, а что — нет. 2023 год — это год Кролика. Его нужно задобрить, чтобы следующий год принес только удачу. Какие продукты нельзя готовить на Новый год 2023 — в материале Фактов ICTV.