В феврале 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников.

Первая половина февраля принесет огромное количество профессиональных праздников — от Дня стоматолога то Дня бармена.

Традиционно, 14 февраля станет особенным для всех влюбленных — День святого Валентина напомнит, что нужно баловать свою вторую половинку.

В конце месяца начнется масляная неделя — с 28 февраля по 6 марта.

Поводом для празднования станет и Международный день родного языка, а также Всемирный день социальной справедливости.

Уже 20 февраля в Украине будут почитать память Героев Небесной Сотни.

Календарь праздников на февраль 2022 — список

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

8 февраля — День безопасного Интернета;

9 февраля — Международный день стоматолога;

11 февраля — Всемирный день больного;

14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;

17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;

28 февраля — 6 марта — Масленица.

Церковный календарь на февраль 2022 года включает в себя праздники и важные события для верующих. Каких святых будут чествовать в последний месяц зимы — читайте на Фактах ICTV.