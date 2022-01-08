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День святого Валентина и начало Масленицы: календарь праздников на февраль 2022

8 января 2022, 11:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Календарь

В феврале 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. 

Первая половина февраля принесет огромное количество профессиональных праздников — от Дня стоматолога то Дня бармена.

Традиционно, 14 февраля станет особенным для всех влюбленных — День святого Валентина напомнит, что нужно баловать свою вторую половинку.

В конце месяца начнется масляная неделя — с 28 февраля по 6 марта.

Поводом для празднования станет и Международный день родного языка, а также Всемирный день социальной справедливости.

Уже 20 февраля в Украине будут почитать память Героев Небесной Сотни.

Календарь праздников на февраль 2022 — список

  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
  • 6 февраля — Международный день бармена;
  • 8 февраля — День безопасного Интернета;
  • 9 февраля — Международный день стоматолога;
  • 11 февраля — Всемирный день больного;
  • 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;
  • 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;
  • 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
  • 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;
  • 21 февраля — Международный день родного языка;
  • 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
  • 28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;
  • 28 февраля — 6 марта — Масленица.

Церковный календарь на февраль 2022 года включает в себя праздники и важные события для верующих. Каких святых будут чествовать в последний месяц зимы — читайте на Фактах ICTV.

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