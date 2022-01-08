В феврале 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников.
Первая половина февраля принесет огромное количество профессиональных праздников — от Дня стоматолога то Дня бармена.
Традиционно, 14 февраля станет особенным для всех влюбленных — День святого Валентина напомнит, что нужно баловать свою вторую половинку.
В конце месяца начнется масляная неделя — с 28 февраля по 6 марта.
Поводом для празднования станет и Международный день родного языка, а также Всемирный день социальной справедливости.
Уже 20 февраля в Украине будут почитать память Героев Небесной Сотни.
Календарь праздников на февраль 2022 — список
- 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
- 6 февраля — Международный день бармена;
- 8 февраля — День безопасного Интернета;
- 9 февраля — Международный день стоматолога;
- 11 февраля — Всемирный день больного;
- 14 февраля — День святого Валентина, День компьютерщика;
- 15 февраля — Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;
- 17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
- 20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День Героев Небесной Сотни;
- 21 февраля — Международный день родного языка;
- 22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
- 28 февраля — День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя;
- 28 февраля — 6 марта — Масленица.
Церковный календарь на февраль 2022 года включает в себя праздники и важные события для верующих. Каких святых будут чествовать в последний месяц зимы — читайте на Фактах ICTV.