30 января в Украине отмечают день ангела Антона.

Церковь в этот день чтит память Антония Великого. После смерти родителей 20-летний юноша продал все их имущество, раздал деньги бедным, а потом около двух десятков лет прожил отшельником в пустыне.

По народному календарю 30 января – Антона-перезимника.

Обычно крестьяне в этот день считали запасы кормов, чтобы знать, хватит ли их до Юрьевого дня.

Раньше люди приговаривали Антон хитрый со всех сторон, поэтому по погоде в этот день определяли, какой будет весна.

Если на Антона была теплая погода, верили, что на следующий день ударят сильные морозы.

Оттепель 30 января предвещала раннюю весну, мало осадков и хороший улов рыбы, снег – позднюю весну.

Также на Антона и Антонину пекли круглые колобки и угощали ими детей, чтобы быстрее пришло лето.

Значение имени Антон

Имя Антон походит от древнеримского Антоний и означает вступающий в бой. Авантюры и сомнительные предприятия не для Антона. Его жизнь — каскад провалов, компромиссов, взлетов. Также Антонов постоянно сопровождает борьба с самим собой. Как правило, люди, которые носят это имя, трудолюбивы и мастерски справляются с любым делом.

Красивые СМС-поздравления с днем ангела Антона

Антон, в День именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удачи положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

***

Настал День ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

***

Антон, именины настали,

Так что же они принесут?

Пусть разные жизни печали

Покинут, скорее уйдут.

Желаю здоровья и счастья,

Желаю веселым я быть,

Изведать любви, море страсти,

И искренне только любить!

***

Антон, любимый мой Антошка,

Хочу тебе я пожелать,

Всего чтоб было понемножку,

И только денег не считать!

Любви тебе и больше счастья,

Здоровья крепкого всегда,

Чтобы любил со всею страстью,

И не грустил ты никогда!

***

Бог подарил в этот день для тебя ангела, Антон, чтобы он вел тебя по жизни. Пусть он приведет тебя к успеху и победам, к которым так стремится твоя душа! Пусть ангел оберегает тебя от огорчений и указывает путь, на котором ты обретешь истинное счастье! С именинами и Днем Ангела!

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Антошка, сегодня день твоих именин! Мы тебя поздравляем и просим твоего ангела, чтоб он оберегал тебя и радовал хорошими вестями каждый день!

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Пусть в это светлый день твоих именин, Антон, мир для тебя распахнет свои объятия и расстелет перед тобой дороги успеха, побед и добра!

Яркие открытки с днем ангела Антона