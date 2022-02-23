24 февраля приходится на будний день — четверг. Какие праздники отмечают 24 февраля, о приметах и запретах, а также кто празднует именины, читайте в нашем материале.

Церковные праздники 24 февраля

Христианская церковь в этот день отмечает день памяти великомученика Власа, епископа Севастийского, жившего в IV веке. Во времена гонения на христиан он жил на горе Аргеос и при жизни отличился большим благочестием.

Житие святых рассказывает, что к нему приходили звери и прилетали птицы со всей округи, и Власий наблюдал за ними: кого-то кормил, кого-то лечил и давал приют. Также Власий занимался бедными людьми. В доказательство такой опеки рассказывается, как святой Влас вернул бедной вдове последнего вепря, которого украл волк.

Этот день называют Власьев, или Власий – сшиби с зимы рог.

Именины 24 февраля

День ангела сегодня отмечают мужчины по имени Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.

Приметы на 24 февраля:

Если в этот день много снега, то скоро наступит весна и в мае будет много зелени.

Оттепель наступила в этот день — морозов больше не будет.

Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

Гром — к сильным ветрам.

Что нельзя делать 24 февраля:

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

Международные праздники 24 февраля

В этот день в мире отмечаются День полосок и пятнышек и День рождения лотереи.

Национальные праздники 24 февраля

На Кубе 24 февраля отмечают День начала борьбы за независимость, в Эстонии — День независимости, в Таиланде — День национального артиста, в Мексике — День флага.

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