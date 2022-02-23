23 февраля празднуют день ангела Галины. Именины отмечаются в честь святой Галины.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Галины 2022 в открытках и прозе, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.

Поздравление с днем ангела Галины в открытках

Поздравления с днем ​​ангела Галины в прозе

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Поздравляем с днем ​​ангела! Желаем, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал тебя, помогал и направлял на правильный путь.

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С днем ​​ангела, Галина! Пусть душа цветет, удача улыбается, а счастье льется рекой. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе только радостные моменты, которые запомнятся и будут греть сердце.

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С днем ​​ангела! Пусть ангел-хранитель подарит тебе крылья, которые помогут достичь невиданных высот и осуществить все желания.

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Галя, от всей души поздравляю тебя и хочу пожелать цвести всегда, как самая красивая роза, быть желанной и любимой, нежной и неповторимой. Пусть в жизни твоей будет радость и удача, пусть в душе светит солнце и дует попутный ветер удачи!

Значение имени Галина

Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море, поэтому женщины с этим именем очень уравновешены. Вместе с тем, они довольно импульсивны – на их решения часто влияют эмоции.

Галины достигают успеха благодаря самостоятельности и трудолюбию. Кроме того, они – надежные и верные друзья.

Обладательница этого имени привлекательна и, приступив к делу, заранее знает какие интересы преследует и как их достичь.

Галина знает, какого спутника жизни себе выбрать. В браке она часто занимаетведущее место.