22 декабря отмечают день ангела Анны. Именины празднуются в честь праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы. Также сегодня православные верующие отмечают важный церковный праздник — Зачатие Богородицы.

Имя Анна распространено в разных странах мира и является одним из самых популярных. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Анны в открытках и прозе, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Анны в открытках

Поздравления с днем ангела Анны в прозе

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Анюта, в день ангела хочу пожелать тебе крепкого здоровья, взаимной любви, семейного уюта и тепла, прибыльной работы, необъятного счастья и безудержного вдохновения. Пусть каждый твой день будет насыщенным, интересным, красочным и счастливым!

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Анна, желаю тебе в день ангела, чтобы твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед, напастей и направлял на верный путь. Пусть на твоем лице всегда присутствует улыбка, а жизнь будет наполнена только положительными эмоциями и моментами. С днем ангела!

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Анечка, прими мои поздравления! Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой! Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей! Пусть твой ангел-хранитель тебя оберегает и подсказывает правильный путь!

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Милая Анна, пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой всю жизнь. Желаю гармонии души и тела, прекрасного самочувствия и отменного настроения, доброго здоровья и большой любви, великого счастья и верной удачи, светлой надежды и добра на жизненном пути! С днем ангела!

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Анечка, поздравляю тебя с именинами! Желаю тебе оставаться такой же улыбчивой, солнечной и целеустремленной! Пусть твою жизнь освещает яркая звезда. Здоровья, любви, преданных друзей и огромного счастья.

Значение имени Анна

Имя Анна древнееврейского происхождения и в переводе означает благоволение или благосклонность.

Обладательница этого имени обладает трудолюбием, что помогает ей добиться успеха в карьере. Она усидчивая и упорно работает, однако характеристиками лидера наделена редко.

Сама по себе Анна добрая, а мужа выбирает так, чтобы было о ком заботиться, поэтому ее вторая половинка редко самостоятельна и успешна. Девушка с этим именем чаще выбирает спокойного и послушного избранника.