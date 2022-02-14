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Сретение Господне: какой праздник 15 февраля и что нельзя делать

14 февраля 2022, 09:24
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сретение Господне: какой праздник 15 февраля и что нельзя делать
Источник: Depositphotos

В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств, который был установлен в 2004 году. Также 15 февраля отмечают Всемирный день онкобольного ребенка, основной целью которого является информирование общества о проблемах онкологических болезней у детей.

Праздники в Украине 15 февраля

В Украине 15 февраля отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Праздник был установлен указом президента Украины О Дне чествования участников боевых действий на территории других государств в 2004 году.

Церковные праздники 15 февраля

15 февраля верующие отмечают один из 12 главных праздников православной церкви — Сретение Господне. Отмечают его на сороковой день после Рождества.

Сретение Господне

Он установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

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Именины 15 февраля

15 февраля именины отмечают мужчины, которых зовут Василий. В переводе с греческого это имя означает царственный.

Как правило, Василии приятные, трудолюбивые и спокойные люди.

Народные приметы на 15 февраля:

  • если в этот день не видно Солнца — к суровым морозам;
  • на Сретение холодно — жди теплой весны скоро;
  • вода капает с крыш — будет затяжная весна;
  • сосульки под крышами предвещают хороший урожай кукурузы;
  • ветер на Сретение — к хорошему урожаю плодовых деревьев.

Что нельзя делать 15 февраля:

  • на Сретение нельзя отправляться в дальний путь, ведь тогда не скоро вернешься домой;
  • на Сретение нельзя ругаться и ссориться.

Международные праздники 15 февраля

  • День детей, больных раком

15 февраля в мире отмечают Международный день борьбы с раком у детей. Дату основали в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). К сожалению, статистика заболеваемости на рак у детей неутешительная. Согласно данным ВОЗ, около 215 тысяч детей моложе 15 лет заболевают раком, и еще 85 тысяч детей — от 15 до 19 лет. Ежегодно около 100 тысяч детей умирают от рака. Важно помнить, что залогом удачного лечения рака остается своевременная диагностика. Именно к этому призывает День детей, больных раком.

  • Международный день операционной медсестры

В этот день ежегодного отмечают Международный день операционной медсестры. Праздник был учрежден Международной ассоциацией операционных медсестер.

Национальные праздники 15 февраля

  • День национального флага Канады

В Канаде с 1996 года ежегодно 15 февраля отмечают День национального флага Канады. Именно в этот день 1965 года флаг с красным кленовым листом в стране подняли впервые.

  • Праздник фонарей в Китае

В Китае на 15 день первого лунного месяца отмечают Праздник фонарей. Ночью в этот день улицы городов украшают самыми различными фонарями и зажигают их.

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Календарь , Праздник
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