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День спонтанного проявления доброты: какой праздник отмечают 17 февраля

16 февраля 2022, 11:39
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День спонтанного проявления доброты: какой праздник отмечают 17 февраля
Источник: Depositphotos

Какие праздники отмечают 17 февраля и кого нужно поздравить с днем ангела — читайте в материале.

Церковные праздники 17 февраля

17 февраля чтят память Преподобного Исидора Пелусиота, который был учеником Иоанна Златоуста. Он посвятил жизнь христианской проповеди.

Также в этот день народный праздник Николая Студеного. В церковном календаре это дата почитания преподобноисповедника Николая, игумена Студийского.

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Именины 17 февраля

17 февраля, именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Екатерина, Кирилл.

Приметы на 17 февраля

  • Ветви ели сгибаются вниз — к снегопаду. Если ветви смотрят вверх — день будет ясным.
  • Лес вдали кажется черным — к теплу.
  • Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
  • Если в этот день вам приснилась птица — ждите хороших новостей.
  • Если приснилась свинья — к тяжелым жизненным испытаниям.

Что нельзя делать 17 февраля

  • Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу. Но если возникла настоятельная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.
  • 17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться — к беде.

Международные праздники 17 февраля

17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Празднование такой даты — это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. В этот день принято проводить благотворительные мероприятия, марафоны. Также вы можете подарить кусочек своей самостоятельно любому человеку рядом с вами даже оказав самую элементарную помощь.

Национальные праздники 17 февраля

В Польше 17 февраля отмечают День кошек. Праздник основали в 2006 году, чтобы подчеркнуть важность этих животных в жизни людей. В стране обычно в этот день проводят выставки кошек, а также кампании по помощи бездомным животным.

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