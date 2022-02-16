Какие праздники отмечают 17 февраля и кого нужно поздравить с днем ангела — читайте в материале.
Церковные праздники 17 февраля
17 февраля чтят память Преподобного Исидора Пелусиота, который был учеником Иоанна Златоуста. Он посвятил жизнь христианской проповеди.
Также в этот день народный праздник Николая Студеного. В церковном календаре это дата почитания преподобноисповедника Николая, игумена Студийского.
Именины 17 февраля
17 февраля, именины отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Борис, Екатерина, Кирилл.
Приметы на 17 февраля
- Ветви ели сгибаются вниз — к снегопаду. Если ветви смотрят вверх — день будет ясным.
- Лес вдали кажется черным — к теплу.
- Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
- Если в этот день вам приснилась птица — ждите хороших новостей.
- Если приснилась свинья — к тяжелым жизненным испытаниям.
Что нельзя делать 17 февраля
- Нельзя в этот день собираться в дальнюю дорогу. Но если возникла настоятельная причина, следует помолиться небесному покровителю этой даты.
- 17 февраля не рекомендуется стричься, обрезать ногти и мыться — к беде.
Международные праздники 17 февраля
17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Празднование такой даты — это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. В этот день принято проводить благотворительные мероприятия, марафоны. Также вы можете подарить кусочек своей самостоятельно любому человеку рядом с вами даже оказав самую элементарную помощь.
Национальные праздники 17 февраля
В Польше 17 февраля отмечают День кошек. Праздник основали в 2006 году, чтобы подчеркнуть важность этих животных в жизни людей. В стране обычно в этот день проводят выставки кошек, а также кампании по помощи бездомным животным.