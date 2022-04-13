Совсем скоро во всем мире будут отмечать светлый и самый главный религиозный праздник — Пасху. В 2022 году у православных христиан он приходится на 24 апреля, католики же отпразднуют на неделю раньше — 17 апреля.

Больше об истории Пасхи, традициях и запретах — читайте в материале.

Пасха 2022 — история праздника

Пасха — праздник, который посвящен воскрешению Иисуса Христа. Название праздника происходит от слова пасах, что в переводе с иврита — миновать, пройти мимо. В православии у слова иной смысл — прехождение от смерти к жизни, от земли к небу.

Дата праздника каждый раз разная, поскольку рассчитывается по лунному календарю. Расхождения в датах между церквями объясняются использованием разных календарей.

Обычно Воскресение Господне приходится на первое воскресенье после полнолуния.

В Евангелие момент воскресения Христа не описан, поскольку никто не видел, как это произошло.

Снятие с креста и погребение спасителя было совершено вечером в пятницу. Так, после смерти Иисуса Христа член Синедриона и тайный ученик спасителя Иосиф Аримафейский попросил у римлянина разрешение забрать его тело. Он похоронил Христа в склепе, расположенном на горе, а вход завалил большим камнем.

На рассвете третьего дня к пещере направились ученицы Иисуса, которые хотели совершить ритуальное умащение тела усопшего. Однако оказавшись возле гробницы они увидели, что камень отодвинут, а в пещере никого нет.

С тех пор этот день, в который все произошло, называется воскресеньем.

Пасха 2022 — традиции праздника

Во всех регионах нашей страны традиции на Пасху практический не отличаются. Главное — пасхальное приветствие. Необходимо говорить Христос воскрес и услышать в ответ Воистину воскрес.

В субботу вечером хозяйки готовят корзины, которые будут освящать в храме. Заранее они выпекают или покупают паски и разрисовывают яйца, которые объязательно должны быть в корзине. Любые другие продукты — по желанию.

Ближе к 00.00 верующие собираются в храм, где начинается богослужение (время устанавливают церкви). После литургии батюшки начинают освящать корзины. Также необходимо зажечь огонь — свечи или лампадки.

Во время церковных перезвонов необходимо говорить Христос воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожая. Аминь.

Утром христиане идут домой отдыхать за праздничным столом.

Пасха 2022 — запреты

На Пасху нельзя святить алкоголь (кроме Кагора), блюда из крови животных, ножи, материальные ценности.

Нельзя работать, сквернословить, ссориться и грустить.

Нельзя выбрасывать освященные в храме продукты. Если получилось, что они испортились — закопайте или сожгите.

Нельзя ездить на кладбище.

Нельзя венчаться.

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