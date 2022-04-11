24 апреля украинцы будут отмечать самый главный христианский праздник — Пасху. Он знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе.

В условиях широкомасштабного вторжения России с 24 февраля многие украинцы не смогут посетить церкви для освящения пасхальных яиц и пасок. Однако не имея возможности посетить храм на Великую Субботу, следовать традициям наших предков можно и дома.

Как освятить пасху и яйца на Пасху дома — далее в материале.

Как известно, освящение пасхальной корзины осуществляется не столько окроплением святой водой, сколько молитвой, которая произносится перед приношением. В Пасхальную ночь следует прочесть Господнюю Молитву Отче Наш, после чего окропить корзину святой водой, набранной еще на Крещение в январе.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

Также рекомендуется включить трансляцию богослужения, которая будет доступной на телевидении или в сети.

Если крещенской воды в доме нет, можно зайти в храм для ее приобретения в любой день до праздника. Так можно сделать и со свечами, которые поджигаются на Великую Субботу.

В селах с этим дела обстоят проще — многие священники освящают корзины, оставленные возле ворот домов на улице. Это будет намного безопаснее, чем скопление людей возле храма на Пасху.

Напомним, что перед Пасхой отмечается Страстная неделя, которая в 2022 году приходится на 17-23 апреля. Верующие придерживаются строгих правил в эти дни — нужно сделать генеральную уборку в доме, подготовить праздничные наряды, спечь пасхи и покрасить яйца. Традиции и обычаи перед Пасхой — в материале Фактов ICTV.