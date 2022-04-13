Незабаром у всьому світі відзначатимуть світле і найголовніше релігійне свято — Великдень. У 2022 році в православних християн воно припадає на 24 квітня, католики ж відсвяткують на тиждень раніше — 17 квітня.

Більше про історію Великодня, традиції та заборони – читайте в матеріалі.

Великдень 2022 – історія свята

Великдень — свято, яке присвячене воскресінню Ісуса Христа. Назва свята походить від слова пасах, що в перекладі з івриту – проминути, пройти повз. У православ’ї в слова інший сенс – перехід від смерті до життя, від землі до неба.

Дата свята щоразу різна, оскільки розраховується за місячним календарем. Розбіжності в даті між церквами пояснюються використанням різних календарів.

Зазвичай Воскресіння Господнє припадає на першу неділю після повного місяця.

В Євангелії момент воскресіння Христа не описаний, оскільки ніхто не бачив, як це сталося.

Зняття з хреста та поховання Ісуса було здійснено ввечері в п’ятницю. Так, після смерті Христа член Синедріона і таємний учень рятівника Йосип Аримафейський попросив у римлянина дозволу забрати його тіло. Він поховав Христа у склепі, розташованому на горі, а вхід завалив великим каменем.

На світанку третього дня до печери попрямували учениці Ісуса, які хотіли зробити ритуальне змащення тіла покійного. Проте опинившись біля гробниці, вони побачили, що камінь відсунутий, а в печері нікого немає.

Відтоді цей день, коли все сталося, називається неділею.

Великдень 2022 – традиції свята

У всіх регіонах нашої країни традиції на Великдень практично не відрізняються. Головне – великоднє привітання. Потрібно говорити Христос воскрес і почути у відповідь Воістину воскрес.

У суботу ввечері господині готують кошики, які освячуватимуть у храмі. Заздалегідь вони випікають чи купують паски та розмальовують яйця, які обов’язково мають бути в кошику. Будь-які інші продукти – за бажанням.

Ближче до 00.00 віряни збираються до храму, де розпочинається богослужіння (час встановлюють церкви). Після літургії священники починають святити кошики. Також необхідно запалити вогонь – свічки чи лампадки.

Під час церковних передзвонів необхідно говорити Христос воскрес, моїй сім’ї здоров’я, моєму дому багатства, моєму полю врожаю. Амінь.

Вранці християни йдуть додому відпочивати за святковим столом.

Великдень 2022 – заборони

На Великдень не можна святити алкоголь (крім Кагору), страви з крові тварин, ножі, матеріальні цінності.

Не можна працювати, лихословити, сваритися та сумувати.

Не можна викидати освячені у храмі продукти. Якщо вийшло, що вони зіпсувалися – закопайте чи спаліть.

Не можна їздити на цвинтар.

Не можна вінчатися.

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