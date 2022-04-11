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5 лучших рецептов пасок на Пасху 2022

11 апреля 2022, 09:45
Мазалова Аліна
5 лучших рецептов пасок на Пасху 2022
Источник: Pixabay

Скоро Пасха – хозяйки заранее готовятся к празднику и уже думают, как печь пасхи.

Мы собрали лучшие рецепты пасок на Пасху 2022 года.

Рецепт творожной пасхи (без выпекания)

Ингредиенты:

  • круто сваренные яйца — 5 шт
  • мягкое сливочное масло — 200 г
  • сметана — 200 г
  • сахар — 1 стакан
  • перетертый на сите свежий жирный творог — 1 кг

Способ приготовления: 

Растираем желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавляем ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).

Вимешав, выкладываем во влажную марлю и помещаем в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставляем на двое суток в холодном месте, затем осторожно вынимаем пасху и делаем сверху крест из изюма.

Рецепт заварной пасхи

Ингредиенты:

  • мука — 5 стаканов
  • молоко — 9,5 стаканов
  • желтки — 7 шт
  • сахар — 6 стаканов
  • дрожжи — 100 г 
  • сливочное масло — 600 г 
  • соль, ванилин.

Способ приготовления: 

Муку завариваем горячим молоком. Как остынет, добавляем растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.

Замешиваем густое тесто, понемногу досыпая муку, даем подойти, добавляем оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымешиваем, добавляем сливочное масло, еще раз вымешиваем и кладем в форму. Когда тесто поднимется, выпекаем в духовке.

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Рецепт творожной пасхи с орехами

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг
  • яйца — 4 шт
  • ваниль
  • сахар — 1 стакан
  • масло — 100 г
  • орехи измельченные — 2 стакана

Способ приготовления: 

Творог протираем через сито, добавляем сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешиваем. Грецкие орехи поджариваем, измельчаем, перемешиваем с творогом, добавляем сливки или сметану, выкладываем в форму и ставим под пресс.

Рецепт пасхи с изюмом

Ингредиенты:

  • мука — 800 г 
  • сливочное масло — 200 г
  • сахар — 200 г
  • молоко — 1 стакан
  • яйца — 5 шт 
  • свежие дрожжи — 50 г 
  • изюм — 200 г 
  • соль

Способ приготовления: 

Топим масло, вливаем горячее молоко, добавляем сахар, соль. Перемешиваем и охлаждаем до температуры парного молока, после чего всыпаем муку, вливаем разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешиваем.

Ставим в теплое место. Когда подойдет, добавляем 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешиваем.

Тесто кладем в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекаем при температуре 180° до готовности.

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Рецепт шоколадной пасхи

Ингредиенты:

  • творог — 1 кг 
  • сливочное масло — 400 г 
  • густая сметана — 2 стакана
  • сахар — 1 стакан
  • сливки — 1 стакан
  • шоколад — 200 г 
  • желтки — 4 шт
  • белки — 2 шт
  • ванилин

Способ приготовления: 

Протираем творог через сито, смешиваем со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешиваем сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавляем ванилин.

Размешиваем до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешиваем с творогом, хорошо растираем. Взбиваем густые сливки и яичные белки, соединяем с приготовленным творогом. Добавляем мелко нарезанные цукаты и изюм.

Все перемешиваем, выкладываем в пасочницу, накрываем крышкой, кладем гнет и ставим на сутки в холодное место.

Теги
Пасха , Кулінарні рецепти
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