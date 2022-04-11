24 апреля украинцы будут отмечать самый главный христианский праздник — Пасху. Он знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия его на горе Голгофе.

В преддверии этого праздника также отмечается Страстная неделя, в этом году это 17-23 апреля. Каждый день недели перед Пасхой напоминает о последних днях мирской жизни Иисуса до распятия и смерти, и именно на этот период приходятся самые строгие ограничения 40-дневного поста.

О том, что нужно сделать перед Пасхой — далее в материале.

В последнее перед Пасхой воскресенье нужно освятить вербу — согласно Библии, в этот день Иисус вошел в Иерусалим, где его встречали пальмовыми ветвями, которыми устилали ему дорогу.

В понедельник принято начинать наводить порядок в доме. Ветхий Завет гласит, что Иисус проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала нераскаявшуюся в грехах душу. Наши предки традиционно начинали уборку. Также с понедельника нужно отказаться от веселья.

Вторник в Страстной неделе напоминает о предсказании Иисуса предательства Иуды и отречения Петра. В этот день принято готовить праздничные наряды, а также заниматься земельным трудом. По традиции, наши предки в Великий вторник выбирали дрова для выпекания пасок.

Среда символизирует сбывшееся предсказание — Иуда предал Иисуса за 30 серебрянников. В этот день принято исповедоваться в церкви, а также завершать подготовку к выпечке пасок.

Четверг часто называют Чистым. В этот день состоялась Тайная вечеря. На ней Иисус Христос установил таинство причастия, после чего омыл ноги своим ученикам.

Считается, что именно в четверг необходимо делать генеральную уборку, так как этот процесс смывает все грехи и избавляет от болезней жителей дома. В этот день наши предки мыли полы, белили стены, а также выбрасывали ненужные вещи, особенно поломанные. Также необходимо мыть окна и менять шторы или же стирать те, что уже используются. В этот день многие верующие пекут пасху и красят яйца.

После четверга наступает пятница — ее принято считать днем скорби. Именно в этот день Иисуса распяли на кресте — он умер ради искупления человеческих грехов. В вечер пятницы на служение выносят Плащаницу с изображением Иисуса в гробу.

Многие верующие отказываются в пятницу от пищи аж до самого вынесения Плащаницы. В этот день запрещено убирать и заниматься домашними делами. Также необходимо вести себя сдержанно, избегать ссор с близкими и отказаться от развлечений.

За день до Пасхи наступит Великая суббота — в этот день в храме Иерусалима сходит Благодатный огонь, а в церквях проходит освящение пасхальной еды, которую заранее приносят в корзинках посетители храмов.