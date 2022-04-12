24 апреля наступит важный христианский праздник — Пасха. Он также известен как Праздников Праздник, и знаменует воскресение Иисуса Христа после распятия.

Многие задаются вопросом, можно ли есть паску до праздника? Дети могут захотеть отведать сладости раньше, что заставит родителей задуматься о правильности такого решения.

Чтобы найти ответ на вопрос, нужно оглянуться на традиции и обычаи наших предков.

В преддверии Пасхи отмечается Страстная неделя, которая приходится в этом году на 17-23 апреля. Ее каждый день напоминает о последних днях мирской жизни Иисуса до его распятия. В связи с этим на последнюю неделю приходятся самые строгие ограничения 40-дневного поста.

Речь идет о полном воздержании от употребления огромного количества пищи — разрешены только сырые и отварные овощи, хлеб и вода.

Также Страстная неделя символизирует страдания Христа, который умер за наши грехи. Строгие посты подталкивают к духовным изменениям к лучшему — не время думать о физическом, и это касается еды.

Пасхальный кулич — символ долгожданного торжества, связанного с воскрешением Иисуса. Если отведать сдобный хлеб преждевременно — суть праздника утратится.

Очевидно, что в условиях войны многие украинцы не смогут безопасно посетить церковь для освящения пасхальной корзины. В таком случае есть возможность сделать это дома. Как освятить пасху и яйца в домашних условиях — в материале Фактов ICTV.