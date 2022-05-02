В понедельник, 2 мая 2022 года, мир отмечает Международный день Гарри Поттера, Всемирный день тунца, Международный день осведомленности о цинге, Всемирный день скрапбукинга, День младенца, День хорька, Весенних акварелей.
По церковному календарю 2 мая отмечают день памяти Преподобного Иоанна Ветхопечерника, Святого Георгия, Святого Трифона, патриарха Константинопольского, Преподобного Никифора, игумена, Иверской и Шуйской икон Божией Матери.
Что нельзя делать:
- Физически работать;
- Ругаться;
- Словоблудить.
Но 2 мая благоприятный день для того, чтобы заняться спортом и побаловать себя чем-нибудь вкусненьким после 15.00.
На какие приметы следует обращать внимание 2 мая:
- Пасмурный и дождливый день — к солнечному июню.
- Быстрые облака — к засушливым дням.
Также обратите внимание, что 2 мая 2022 года будут слабые магнитные бури, что может повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.
Памятные даты 2 мая, годовщины и события:
1509 – испанцами был основан Сан-Хуан – ныне столица Пуэрто-Рико.
1857 – патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси был выдан Ф. Дю Тамплю.
1919 – открылась первая пассажирская авиалиния в США. Авиакомпания Mercury Air Service совершала рейсы из Лос-Анджелеса в Сан-Диего и на остров Санта-Каталина на самолете Junkers-Larsen JL-6.
1922 — состоялась женитьба поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
1923 – состоялся первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Военные пилоты А. Келли и Дж. Макриди выполнили рейс на самолете Fokker T2. Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего протяженностью 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.
1999 – на Эвересте было обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Меллори. 1924 – он исчез вместе с напарником Эндрю Ирвайном после вьюги. Место расположения тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.
2004 – в Гонконге прошла первая в мире конференция, посвященная проблемам представительниц древнейшей в мире профессии – проституток.
2004 – в интернете появился новый сетевой червь Sasser.
2011 – спецслужбы США ликвидировали террориста №1 Усаму бен Ладена.