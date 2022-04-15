Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

День матери и победы над нацизмом: календарь праздников на май 2022

15 апреля 2022, 17:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День матери и победы над нацизмом: календарь праздников на май 2022
Источник: Depositphotos

В мае 2022 года украинцы отпразднуют не мало праздников, по случаю которых их также ждут дополнительные выходные. Последний месяц весны начнется с Международного дня труда.

Так, в связи с этим праздником граждане нашей страны будут отдыхать четыре дня подряд — с 30 апреля по 2 мая. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, то выходной переносится на понедельник. Дополнительный выходной ждет украинцев и 9 мая — на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Богат третий месяц весны и на международные и профессиональные праздники. Детальный календарь праздников на май 2022 — далее в материале.

  • 1 мая —  День труда;
  • 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы);
  • 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;
  • 8 мая — День матери, День памяти и примирения;
  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
  • 15 мая — Международный день семей, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа;
  • 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;
  • 18 мая — Международный день музеев;
  • 20 мая — День банковских работников Украины, Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога;
  • 21 мая — День Европы, День науки, Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития;
  • 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
  • 24 мая — День славянской письменности и культуры;
  • 25 мая — День филолога;
  • 25 — 31 мая — Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий;
  • 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
  • 29 мая — День Киева, День химика, Международный день миротворцев ООН;
  • 31 мая — Всемирный день без табака.
Читайте также:
ТравеньСколько выходных будет в мае 2022

Теги
Календарь , Свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь