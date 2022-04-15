В мае 2022 года украинцы отпразднуют не мало праздников, по случаю которых их также ждут дополнительные выходные. Последний месяц весны начнется с Международного дня труда.

Так, в связи с этим праздником граждане нашей страны будут отдыхать четыре дня подряд — с 30 апреля по 2 мая. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, то выходной переносится на понедельник. Дополнительный выходной ждет украинцев и 9 мая — на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Богат третий месяц весны и на международные и профессиональные праздники. Детальный календарь праздников на май 2022 — далее в материале.

1 мая — День труда;

3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы);

5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;

8 мая — День матери, День памяти и примирения;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 мая — Всемирный день медицинских сестер;

15 мая — Международный день семей, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа;

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;

18 мая — Международный день музеев;

20 мая — День банковских работников Украины, Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога;

21 мая — День Европы, День науки, Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития;

22 мая — Международный день биологического разнообразия;

24 мая — День славянской письменности и культуры;

25 мая — День филолога;

25 — 31 мая — Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий;

28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

29 мая — День Киева, День химика, Международный день миротворцев ООН;

31 мая — Всемирный день без табака.