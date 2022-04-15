В мае 2022 года украинцы отпразднуют не мало праздников, по случаю которых их также ждут дополнительные выходные. Последний месяц весны начнется с Международного дня труда.
Так, в связи с этим праздником граждане нашей страны будут отдыхать четыре дня подряд — с 30 апреля по 2 мая. Поскольку 1 мая приходится на воскресенье, то выходной переносится на понедельник. Дополнительный выходной ждет украинцев и 9 мая — на День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Богат третий месяц весны и на международные и профессиональные праздники. Детальный календарь праздников на май 2022 — далее в материале.
- 1 мая — День труда;
- 3 мая — Всемирный день свободы печати (прессы);
- 5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов;
- 8 мая — День матери, День памяти и примирения;
- 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер;
- 15 мая — Международный день семей, Дeнь памяти жертв политических репрессий, Всемирный день памяти людeй, умерших oт СПИДа;
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества;
- 18 мая — Международный день музеев;
- 20 мая — День банковских работников Украины, Всемирный день метрологии, Всемирный день травматолога;
- 21 мая — День Европы, День науки, Всемирный день культурного разнообрaзия во имя диалога и развития;
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия;
- 24 мая — День славянской письменности и культуры;
- 25 мая — День филолога;
- 25 — 31 мая — Неделя солидарности с народaми несамоуправляющихся территорий;
- 28 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 29 мая — День Киева, День химика, Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая — Всемирный день без табака.
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