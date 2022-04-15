В мае 2022 ожидается сразу несколько магнитных бурь. Последний месяц весны зачастую сопровождается большой активностью Солнца. К магнитным бурям лучше подготовиться заранее — их воздействие может негативно повлиять на здоровье человека и всего живого на Земле.
График магнитных бурь на май поможет составить свой план дел на ближайшее время. Солнечная активность может помешать занятию спортом, переговорам, а также различным финансовым сделкам.
Даты магнитных бурь в мае 2022 года
Солнечная активно встретит нас в начале месяца — слабые бури будут наблюдаться 1 и 2 мая. Если ухудшение здоровья и будет наблюдаться, то только у людей с хроническими заболеваниями.
Более серьезно нужно подготовиться к 7 и 9 мая — ожидаются сильная магнитная активность. Лучше избежать физических нагрузок и важных переговоров, а также крупных финансовых сделок.
Головная боль и плохое самочувствие могут возникнуть 19 и 22 мая — именно в эти дни будут массивные магнитные бури, которые будут влиять на людей с утра до вечера. Рекомендуем выспаться, не отказываться от еды и держать свою голову свежей.
В последние дни месяца, а именно 29 мая астрологи прогнозируют слабую активность Солнца. Не стоит забывать о хронических заболеваниях и подготовиться заранее.
Как уберечься от магнитных бурь в мае 2022
Солнечная активность особенно влияет на метеочувствительных и людей с хроническими заболеваниями. Существенно увеличивается вероятность возникновения гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.
В такие периоды необходимо особенно внимательно прислушиваться к своему здоровью, и не нагружать его недоеданием или недосыпом. Это касается и пищи — жирная еда может плохо сказаться на самочувствии.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Здоровый сон ослабит влияние солнечной активности;
- Отказ от алкоголя и никотина также снизит нагрузку на организм;
- Успокоительные чаи помогут нормализировать эмоциональное состояние;
- Контрастный душ поможет держать голову в тонусе;
- Свежий воздух избавит от головной боли.