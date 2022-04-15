В мае 2022 ожидается сразу несколько магнитных бурь. Последний месяц весны зачастую сопровождается большой активностью Солнца. К магнитным бурям лучше подготовиться заранее — их воздействие может негативно повлиять на здоровье человека и всего живого на Земле.

График магнитных бурь на май поможет составить свой план дел на ближайшее время. Солнечная активность может помешать занятию спортом, переговорам, а также различным финансовым сделкам.

Даты магнитных бурь в мае 2022 года

Солнечная активно встретит нас в начале месяца — слабые бури будут наблюдаться 1 и 2 мая. Если ухудшение здоровья и будет наблюдаться, то только у людей с хроническими заболеваниями.

Более серьезно нужно подготовиться к 7 и 9 мая — ожидаются сильная магнитная активность. Лучше избежать физических нагрузок и важных переговоров, а также крупных финансовых сделок.

Головная боль и плохое самочувствие могут возникнуть 19 и 22 мая — именно в эти дни будут массивные магнитные бури, которые будут влиять на людей с утра до вечера. Рекомендуем выспаться, не отказываться от еды и держать свою голову свежей.

В последние дни месяца, а именно 29 мая астрологи прогнозируют слабую активность Солнца. Не стоит забывать о хронических заболеваниях и подготовиться заранее.

Как уберечься от магнитных бурь в мае 2022

Солнечная активность особенно влияет на метеочувствительных и людей с хроническими заболеваниями. Существенно увеличивается вероятность возникновения гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.

В такие периоды необходимо особенно внимательно прислушиваться к своему здоровью, и не нагружать его недоеданием или недосыпом. Это касается и пищи — жирная еда может плохо сказаться на самочувствии.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: