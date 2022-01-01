Сегодня, 1 января, поклонники фильмов о Гарри Поттере смогут увидеть спецвыпуск Возвращение в Хогвартс. Новый эпизод посвящен 20-летию франшизы о мальчике-волшебнике.

По случаю премьеры Факты ICTV подготовили тест. Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните заклинания из Гарри Поттера.

В фильме Возвращение в Хогвартс зрители смогут узнать историю создания Гарри Поттера благодаря интервью и разговорам актеров. Звезды фильмов и режиссер Крис Коламбус поделятся историями съемок, которые происходили 20 лет назад.

В ленте можно будет увидеть главных героев из оригинальной серии картин – Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон.

Также в съемках приняли участие актеры второго плана – Том Фелтон, Ральф Файнс, Хелена Бонэм Картер, Гэри Олдман, Робби Колтрейн, Мэтью Льюис, Марк Уильямс.

Несмотря на скандал и резкие высказывания о ЛГБТ-сообществе, британская писательница Джоан Роулинг также появится в специальном эпизоде ​​Гарри Поттера.

Зрители увидят ее в тот момент, когда актеры будут рассказывать о том, какое влияние серия романов о волшебнике оказала на их жизнь. Однако Джоан будет показана на архивных кадрах, снятых в 2019 году.