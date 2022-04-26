Забота о здоровье и питании стала нормой для каждого человека. Поддерживать свое тело в хорошей форме поможет календарь здоровья.

Какие дни будут благоприятными для возвращения в спорт, а когда будет легче начать диету — рекомендации по питанию и спорту на май 2022 дала астролог Елена Молдованова.

Опасные дни для фигуры в мае 2022, когда усиливается аппетит: 1 мая, 2 мая (до 14.00), 5 мая, 6 мая, 7 мая (до 15.00), 14 мая (с 13.30), 15 мая, 16 мая (до 15.00), 22 мая (с 19.00), 23 мая, 24 мая, 27 мая, 28 мая, 29 мая.

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Когда можно себе позволить вкусненькое без ущерба для фигуры: 2 мая (с 15.00), 3 мая, 4 мая, 7 мая (с 15.00), 8 мая, 9 мая, 16 мая (с 15.00), 17 мая, 18 мая (до 15.00), 20 мая (с 16.00), 21 мая, 22 мая (до 19.00), 25 мая, 26 мая, 30 мая, 31 мая.

Когда в мае 2022 лучше сесть на диету или разгрузочные дни: 10 мая, 11 мая, 18 мая (с 15.00), 19 мая, 20 мая (до 15.00).

Ленивые дни в мае 2022, когда понадобится дополнительная мотивация для тренировки: 1 мая, 2 мая (до 14.00), 5 мая, 6 мая, 7 мая (до 15.00), 12 мая, 13 мая, 14 мая (до 13.30), 23 мая, 24 мая, 27 мая, 28 мая, 29 мая (20.30).

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Удачные дни для возвращения в спорт после перерыва или покупки абонемента в спортзал: 2 мая (с 14.00), 3 мая, 4 мая, 7 мая (с 15.00), 8 мая, 9 мая (до 15.30), 17 мая, 18 мая (с 15.00), 19 мая, 20 мая, 21 мая, 25 мая, 26 мая, 30 мая, 31 мая.

Благоприятные дни в мае 2022 для начала очищения организма от шлаков и паразитов: 23 мая, 24 мая.