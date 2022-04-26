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Астрологія

Когда в мае 2022 садиться на диету или возвращаться в спорт — благоприятные дни

26 апреля 2022, 15:38
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Когда в мае 2022 садиться на диету или возвращаться в спорт — благоприятные дни
Источник: Pixabay

Забота о здоровье и питании стала нормой для каждого человека. Поддерживать свое тело в хорошей форме поможет календарь здоровья.

Какие дни будут благоприятными для возвращения в спорт, а когда будет легче начать диету — рекомендации по питанию и спорту на май 2022 дала астролог Елена Молдованова.

Опасные дни для фигуры в мае 2022, когда усиливается аппетит: 1 мая, 2 мая (до 14.00), 5 мая, 6 мая, 7 мая (до 15.00), 14 мая (с 13.30), 15 мая, 16 мая (до 15.00), 22 мая (с 19.00), 23 мая, 24 мая, 27 мая, 28 мая, 29 мая.

Когда можно себе позволить вкусненькое без ущерба для фигуры: 2 мая (с 15.00), 3 мая, 4 мая, 7 мая (с 15.00), 8 мая, 9 мая, 16 мая (с 15.00), 17 мая, 18 мая (до 15.00), 20 мая (с 16.00), 21 мая, 22 мая (до 19.00), 25 мая, 26 мая, 30 мая, 31 мая.

Когда в мае 2022 лучше сесть на диету или разгрузочные дни: 10 мая, 11 мая, 18 мая (с 15.00), 19 мая, 20 мая (до 15.00).

Ленивые дни в мае 2022, когда понадобится дополнительная мотивация для тренировки: 1 мая, 2 мая (до 14.00), 5 мая, 6 мая, 7 мая (до 15.00), 12 мая, 13 мая, 14 мая (до 13.30), 23 мая, 24 мая, 27 мая, 28 мая, 29 мая (20.30).

Удачные дни для возвращения в спорт после перерыва или покупки абонемента в спортзал: 2 мая (с 14.00), 3 мая, 4 мая, 7 мая (с 15.00), 8 мая, 9 мая (до 15.30), 17 мая, 18 мая (с 15.00), 19 мая, 20 мая, 21 мая, 25 мая, 26 мая, 30 мая, 31 мая.

Благоприятные дни в мае 2022 для начала очищения организма от шлаков и паразитов: 23 мая, 24 мая.

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Теги
Гороскоп, Диета, Календарь
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