У понеділок, 2 травня 2022, світ відзначає Міжнародний день Гаррі Поттера, Всесвітній день тунця, Міжнародний день обізнаності про цингу, Всесвітній день скрапбукінгу, День немовляти, День тхора, Весняних акварелей.

У церковному календарі 2 травня відзначають день пам’яті Преподобного Іоанна Ветхопечерника, Святого Георгія, Святого Трифона, патріарха Константинопольського, Преподобного Нікифора, ігумена, Іверської і Шуйської ікон Божої Матері.

Що не можна робити:

Фізично працювати;

Лаятися;

Словоблудити.

Але 2 травня сприятливий день для того, щоб зайнятися спортом та побалувати себе чимсь смачненьким після 15.00.

На які прикмети варто звертати увагу 2 травня:

Похмурий і дощовий день – до сонячного червня.

Швидкі хмари – до посушливих днів.

Також зверніть увагу, що 2 травня 2022 будуть слабкі магнітні бурі, що може вплинути на самопочуття людей з хронічними хворобами.

Пам’ятні дати 2 травня, річниці та події:

1509 – іспанцями був заснований Сан-Хуан – нині столиця Пуерто-Ріко.

1857 – патент на проєкт літака з паровим двигуном, тягнучим гвинтом і триколісним шасі був виданий Ф. Дю Тамплю.

1919 – відкрилася перша пасажирська авіалінія в США. Авіакомпанія Mercury Air Service здійснювала рейси з Лос-Анджелеса в Сан-Дієго і на острів Санта-Каталіна на літаку Junkers-Larsen JL-6.

1922 – відбулося одруження поета Сергія Єсеніна й американської танцівниці Айседори Дункан.

1923 – відбувся перший безпосадочний трансконтинентальний переліт. Військові пілоти О. Келлі і Дж. Макріді виконали рейс на літаку Fokker T2. Шлях із Нью-Йорка в Сан-Дієго довжиною 4100 кілометрів вони виконали за 26 годин 50 хвилин.

1999 – на Евересті було виявлено тіло англійського альпініста Джорджа Лі Меллорі. 1924 – він зник разом із напарником Ендрю Ірвайном після хуртовини. Місце розташування тіла Меллорі свідчило про високу ймовірність того, що їхнє сходження увінчалося успіхом.

2004 – в Гонконзі пройшла перша у світі конференція, присвячена проблемам представниць найдавнішої в світі професії – повій.

2004 – в інтернеті з’явився новий мережевий черв’як Sasser.

2011 – спецслужби США ліквідували терориста №1 Усаму бен Ладена.