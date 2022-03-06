Я верю, мы непобедимы: Макс Барских записал песню о войне в Украине

Украинский певец Макс Барских на своей странице в Instagram представил отрывок песни под названием — Буде весна. Песню сопровождают кадры разрушительных последствий войны в Украине за последние 10 дней.

Сегодня каждый из нас делает все возможное, чтобы спасти свою страну — место, где мы рождены, где растут наши дети и похоронены наши предки, — пишет Барских.

Певец утверждает, что гордится силой и волей украинцев.

Я бесконечно горд быть украинцем. Сегодня МЫ ВСЕ – Украина! Мы клетка одного организма.

Барских отметил, что украинцы очень талантливая нация, и каждый имеет свое секретное оружие.