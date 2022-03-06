Британский музыкант Стинг высказался о войне в Украине. Он исполнил песню для украинцев, которые борются с агресорами и россиян, которые протестуют против этого безобразия.

В Instagram Стинг обнародовал видео, в котором призвал остановить войну, исполнив песню Russians 1985 года.

— Я очень редко пел эту песню за многие годы, прошедшие с тех пор, как она была написана, потому что я никогда не думал, что она снова будет актуальна. Но в свете кровавого и прискорбно ошибочного решения одного человека вторгнуться в мирного, не угрожающего соседа, песня снова является призывом к нашей общей человечности, — написал музыкант.

Он отметил, что войну стоит прекратить, поскольку также страдают и дети.

— Песня… Для смелых украинцев, борющихся против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого безобразия, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения, — подчеркнул Стинг.

Также он прикрепил контакты, чтобы желающие могли помочь украинцам.

— Товары, отправленные на этот склад в Польше, доставляются по согласованию с Вооруженными Силами Украины и гарантированно доходят до самых нуждающихся, — написал певец.

11 дней в Украине идет война с Россией. 24 февраля РФ напала на нашу страну.

За Украину выступают все цивилизованные страны, а также всемирно известные люди, количество которых постоянно растет. Поддержали нашу страну Джаред Лето, Джим Керри, Стивен Кинг, Шер, Rammstein, Мила Кунис, Эштон Катчер, Канье Уэст, Мик Джаггер, Пол Маккартни и многие другие.

Выразил поддержку Украине и Джек Николсон. Звезда голливудских фильмов снял ролик TikTok, где присутствует символ нашей независимой страны — желто-синий флаг.