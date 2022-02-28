По всей Украине жестокие бои: София Ротару в Киеве молится о защитниках

София Ротару нарушила молчание и высказалась о войне в Украине. Певица отметила, что российские ракеты сейчас уничтожают мирных жителей.
В Instagram она опубликовала пост с изображением флага Украины.
— Независимость и свобода стоит дорого — это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.
Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои… Сил нам всем и мира!
Ранее Светлана Лобода в слезах обратилась к подписчикам и призвала прекратить войну в Украине. По словам певицы, в Киеве живет вся ее семья, которая вынуждена прятаться в гаражах, подвалах и метро. Впрочем, открыто заявить об агрессии России Светлана Лобода не решилась.