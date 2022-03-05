Джамала со слезами спела 1944 на отборе Евровидения в Германии

Украинская певица Джамала выступила в финале национального отбора на Евровидение в Германии. Деньги, собранные путем СМС-голосования, пойдут на Вооруженные Силы Украины.

В нацотборе Джамала со слезами исполнила песню 1944, с которой одержала победу на Евровидении 2016. На сцене она появилась в черном костюме и с сине-желтым флагом.

Певицу встречали стоя — многие зрители в зале были в масках цветов украинского флага.

— Сегодня я действительно представляю целую страну, представляю не просто свое творчество, представляю голоса тысяч женщин и детей, которые сегодня находятся в бомбоубежищах. Я очень благодарю вас за флаги, за поддержку. Я думаю, что это очень поднимает дух Украины, – сказала Джамала за кулисами.

Она также добавила, что это не просто война на территории Украины, это война в сердце Европы.

Ранее Джамала эвакуировала детей из Киева в Стамбул и принялась вести информационную борьбу против агрессора. Она дает множество интервью иноСМИ, чтобы весь мир узнал о преступлениях, которые творит Россия в Украине.

Кроме того, чтобы поддержать Украину, она организовала два специальных выступления в Германии и Румынии (4 и 5 марта) во время национального отбора на Евровидение. Все средства, собранные путем СМС-голосования в этих шоу, будут переданы украинской армии.