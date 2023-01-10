На Евровидение 2023 от Ирландии может поехать бывший солист Sex Pistols Джон Лайдон. Музыкант более известен под псевдонимом Джонни Роттен.

Артист появится на сцене со своей группой Public Image Ltd в Нацотборе Евровидения Ирландии 3 февраля, где его команда будет соревноваться с пятью другими претендентами.

По традиции, выступления будут транслировать по ТВ, а победителя выберут жюри и голоса жителей Ирландии.

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Известно, что Лайдон исполнит во время Нацотбора одну из самых личных песен, которая есть в его репертуаре. Речь идет о новой песне Hawaii, которая была выпущена в начале января.

Это любовное письмо жене Лайдона, которая живет с болезнью Альцгеймера.

— Песня посвящена всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути, с человеком, о котором они заботятся больше всего. Это также послание надежды на то, что в конечном итоге любовь побеждает все, — заявил музыкант.

У солиста Sex Pistols и его новой команды есть все шансы победить в Нацотборе и отправиться на Евровидение 2023 в Ливерпуль, где в мае выступят представители множества стран.

Напомним, что от Украины на Евровидение поедет дуэт Tvorchi — они уже официально подписали договор. Из 10 претендентов их выбрали жюри и украинцы через Дію.