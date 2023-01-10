Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Экс-солист Sex Pistols может поехать на Евровидение 2023: посвятил песню больной жене

10 января 2023, 09:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джон Лайден
Источник: Getty Images

На Евровидение 2023 от Ирландии может поехать бывший солист Sex Pistols Джон Лайдон. Музыкант более известен под псевдонимом Джонни Роттен. 

Артист появится на сцене со своей группой Public Image Ltd в Нацотборе Евровидения Ирландии 3 февраля, где его команда будет соревноваться с пятью другими претендентами.

По традиции, выступления будут транслировать по ТВ, а победителя выберут жюри и голоса жителей Ирландии.

Сейчас смотрят

Известно, что Лайдон исполнит во время Нацотбора одну из самых личных песен, которая есть в его репертуаре. Речь идет о новой песне Hawaii, которая была выпущена в начале января.

Это любовное письмо жене Лайдона, которая живет с болезнью Альцгеймера.

— Песня посвящена всем, кто переживает трудные времена на жизненном пути, с человеком, о котором они заботятся больше всего. Это также послание надежды на то, что в конечном итоге любовь побеждает все, — заявил музыкант.

У солиста Sex Pistols и его новой команды есть все шансы победить в Нацотборе и отправиться на Евровидение 2023 в Ливерпуль, где в мае выступят представители множества стран.

Напомним, что от Украины на Евровидение поедет дуэт Tvorchi — они уже официально подписали договор. Из 10 претендентов их выбрали жюри и украинцы через Дію.

Читайте также:
Экс-солист Sex Pistols может поехать на Евровидение 2023: посвятил песню больной женеИх ждет 15-е место: Приходько о победе Tvorchi в Нацотборе на Евровидение 2023

Источник
CNN
Теги
Sex Pistols Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь