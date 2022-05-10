В первом полуфинале Евровидения 2022 в Турине зажгла группа Subwoolfer из Норвегии. Они спели трек Give That Wolf a Banana.

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерывал вернулись Армения и Черногория.

А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.