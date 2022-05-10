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С вайбом 80-х: Литва снова показала стильное выступление на Евровидении 2022

10 мая 2022, 22:35
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
С вайбом 80-х: Литва снова показала стильное выступление на Евровидении 2022
Источник: Eurovision

В первом полуфинале Евровидения 2022 показала свой номер и представительница Литвы Моника Лю, которая спела композицию Sentimentai.

Моника Лю – Sentimentai

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерыва вернулись Армения и Черногория.

А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.

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