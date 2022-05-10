Группа Citi Zeni выступила в первом полуфинале Евровидения 2022 в Турине. Участники коллектива в разноцветных костюмах вышли на сцену с песней Eat Your Salad под вторым номером.

Citi Zeni — латышская поп-группа, которая была основана в 2020 году и состоит из шести участников.

Они описывают свое творчество как “музыкантов из Восточной Европы, создающих альтернативную поп- музыку с единорогами”.

Ранее Citi Zeni перепели песню Kalush Orchestra Stefania. Участники коллектива перепели припев конкурсной песни представителей Украины, а также представили видео. Это жест поддержки от прибалтийской страны.