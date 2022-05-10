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Яркие костюмы и зажигательные танцы: представители Латвии выступили на сцене Евровидения 2022

10 мая 2022, 22:26
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Латвія на Євробаченні
Источник: Eurovision

Группа Citi Zeni выступила в первом полуфинале Евровидения 2022 в Турине. Участники коллектива в разноцветных костюмах вышли на сцену с песней Eat Your Salad под вторым номером.

Citi Zeni — латышская поп-группа, которая была основана в 2020 году и состоит из шести участников.

Они описывают свое творчество как “музыкантов из Восточной Европы, создающих альтернативную поп- музыку с единорогами”.

Ранее Citi Zeni перепели песню Kalush Orchestra Stefania. Участники коллектива перепели припев конкурсной песни представителей Украины, а также представили видео. Это жест поддержки от прибалтийской страны.

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