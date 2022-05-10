Открывала международный песенный конкурс Евровидение 2022 в Турине представительница из Албании Ронела Хаяти с песней Sekret.

Трек Sekret для Евровидения Ронела Хаяти презентовала 2 декабря 2021 года. Именно с ним она победила албанском нацотборе. Композицию для Евровидения Хаяти написала самостоятельно. Sekret — это оптимистичная этническая поп-песня на албанском языке, инструментовка которой включает народные инструменты.

Певица появилась на сцене в серебристом боди и полупрозрачной розовой накидке. С ней на сцене зажигали пятеро танцоров. К сожалению, активные танцы сыграли злую шутку с артисткой, так как во второй половине выступления она пожала просто задыхаться. Также иногда складывалось ощущение, что она не знает как вести себя на сцене. В такие моменты артситка то и дело поправляла волосы, отводила взгляд от зрителя.

Ронела Хаяти — Sekret

Что известно о Ронела Хаяти

Ронела Хаяти (Ronela Hajati) — известная албанская певица и танцовщица. Она с детства принимала участие в различных конкурсах, хотя родители отговаривали Ронелу, так как считали профессию певицы — несерьезной. Однако уже во взрослом возрате артистка твердо решила выстраивать творческую профессию. Она участвовала в Kënga Magjike и других албанских проектах. Это помогло Ронеле Хаяти обрасти славой.

Первый ее заметный сингл — Mala Gata в 2013 году. А уже далее были Mos ik, Sonte, Maje men, Do ta luj, Vuj.

Ее называют поп-певице, но девушка любит экспериментировать и с другими жанрами, в частности R&B и регги.

Кроме того, в 2020 году футбольный клуб Тирана предложил Хаяти спродюсировать и исполнить гимн клуба Bardh’ e blu. Артистка поддержала инициативу.

Ронела Хаяти считается иконой стиля на родине, а также поддерживает движение бодипозитива.

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерывал вернулись Армения и Черногория.

А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.

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